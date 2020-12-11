زيدان: أتلتيكو مدريد من أبرز المرشحين للفوز بـ الليجا

وكالات (صدى):
قال زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد، إن غريمه في المدينة أتلتيكو مدريد من أبرز المرشحين لنيل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم قبل مواجهة بينهما، السبت.
.وأوضح زيدان: "بالطبع، بات من أبرز المرشحين، يظهر أتلتيكو هذا الأمر بوضوح في الملعب ويتصدر الدوري ويقدم مستويات رائعة".
وأضاف: "نرغب في الفوز بكل مباراة خاصة مباراة القمة فهي مناسبة كبيرة، فزنا بالدوري العام الماضي ونرغب في الدفاع عن اللقب وسنفعل ذلك حتى النهاية
يجدر الإشارة إلى أن أتلتيكو يتصدر المسابقة ويبقى الفريق الوحيد الذي لم يتجرع أي خسارة هذا الموسم بعد عشر مباريات برصيد 26 نقطة من أصل 30 ممكنة.