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بالفيديو.. استشاري يوضح أضرار الفيلر الدائم

Time منذ ساعة
Views 1559
بالفيديو.. استشاري يوضح أضرار الفيلر الدائم

علي القحطاني (صدى):
أكد استشاري جراحة التجميل والترميم الدكتور محمد خان، أن الفيلر الدائم الجسم لايمتصه، بعكس الفيلر المؤقت.

وقال الاستشاري: "انتشرت خلال فترة 2007 و 2012 نوع من الفيلر في العيادات استخدمه البعض ويقال إنه يستمر لفترة طويلة "

وأكد أن هذا النوع من الفيلر يتجمع بشكل غير طبيعي في الجسم ، ويسبب التهابات مزمنة ، ويصبح الوجه غير قادر على استيعاب أي شيء فيه سواء تنظيف بشرة أو معالجة الأسنان".

وأضاف أن الفيلر الدائم يسبب تشوه والتهاب، كما يؤثر على الجلد ويسبب تلف للوجه ، مشيرا إلى أنه لايوجد رقابة على عيادات التجميل.

 

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أحدث التعليقات

المهم
من زود النعمة والمهايط اللي على غير سنع.هذه الاشكال خربت حتى البل.
المهم
من زود النعمة والمهايط اللي على غير سنع.هذه الاشكال خربت حتى البل.
المهم
وبعدين
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
QLQ
... فوق هام السحب

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