ترامب يهاجم إدارة بايدن ويدعو المحكمة العليا للتدخل ‎

واشنطن (صدى):
شن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب هجوما على إدارة جو بايدن، ودعا المحكمة العليا للتدخل لإنقاذ الولايات المتحدة.
وقال ترامب: "إن إدارة بايدن سوف تحدث فوضي في السنوات القادمة ، وأصبح من السهل علي المحكمة العليا للولايات المتحدة اتباع الدستور وتنقذ الولايات المتحدة وتظهر شجاعة كبيرة وحكمة"
وفي وقت سابق، وصف دونالد ترامب، منافسه الفائز في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، بأنه "رئيس غير شرعي"، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، تساءل فيها قائلا: "كيف يمكن لدولة أن يديرها رئيس غير شرعي؟"