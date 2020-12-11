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باريس سان جيرمان يعلن قيمة نيمار في حال رفضه التجديد

Time منذ 22 دقيقة
Views 1398
باريس سان جيرمان يعلن قيمة نيمار في حال رفضه التجديد

وكالات (صدى):
حدد باريس سان جيرمان سعر بيع نجمه البرازيلي نيمار الذي ينتهي عقده في يونيو 2022.

 

وأوضحت صحيفة ليكيب الفرنسية أن إدارة النادي الفرنسي تحاول إقناع النجم البرازيلي بالتجديد، وفي حال الفشل في إقناع نيمار بتجديد عقده، فإنها ستحاول بيعه في السوق الصيفي المقبل، لتجنب رحيله مجانا صيف 2022.

وأضافت أن باريس سان جيرمان سيكون مستعدا لقبول عرض بقيمة 100 مليون يورو للسماح برحيل نيمار الصيف المقبل، حال عدم تجديد العقد بين الطرفين.

وقال الخليفي رئيس باريس سان جيرمان: "بدأنا الحديث مع نيمار ومبابي بشأن تمديد التعاقد، وستبقى المفاوضات معهما سرية للغاية، لكني واثق أن الثنائي يريدان البقاء في باريس".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد الحرامي النصااب ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من مقرود تعيس ...
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهم النجسه ...

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