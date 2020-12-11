"الأمن السيبراني" يحذر من هجمات تصيُّد تستهدف المسافرين

الرياض (صدى):
حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، من هجمات تصيد تستهدف المسافرين خلال الفترة الحالية من خلال إعلانات جذابة لحجوزات الطيران والفنادق.
وأوضح المركز أن المخترقين يستغلون ثقة المسافرين بالعلامات التجارية والمواقع الإلكترونية المعروفة للاحتيال عليهم بتقديم عروض مزيفة وتخفيضات وهمية.
وأكد على عدم التجاوب مباشرة مع العروض الجذابة لتذاكر الطيران وحجز أماكن الإقامة وغيرها.
ودعا المركز المسافرين إلى التأكد من موثوقية المواقع ومقدمّي العروض قبل التجاوب معها أو إرسال معلوماتهم الشخصية.