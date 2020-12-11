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"الأمن السيبراني" يحذر من هجمات تصيُّد تستهدف المسافرين

Time منذ 15 دقيقة
Views 1268
"الأمن السيبراني" يحذر من هجمات تصيُّد تستهدف المسافرين

الرياض (صدى):
حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، من هجمات تصيد تستهدف المسافرين خلال الفترة الحالية من خلال إعلانات جذابة لحجوزات الطيران والفنادق.

وأوضح المركز أن المخترقين يستغلون ثقة المسافرين بالعلامات التجارية والمواقع الإلكترونية المعروفة للاحتيال عليهم بتقديم عروض مزيفة وتخفيضات وهمية.

وأكد على عدم التجاوب مباشرة مع العروض الجذابة لتذاكر الطيران وحجز أماكن الإقامة وغيرها.

ودعا المركز المسافرين إلى التأكد من موثوقية المواقع ومقدمّي العروض قبل التجاوب معها أو إرسال معلوماتهم الشخصية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وفقكم الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
منتهى السفاله ...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. ممتااز .. جزاك الله خير يا دكتور ..
.M.
مو بس انتي إلي تتعرضي لتنمر! انا يومياً اتعرض لتنمر
.M.
متأثرين بلغرب سفهاء حمقاء

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