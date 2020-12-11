الأعداد السابقة للصحيفة

ريال مدريد يواجه مشكلة لإتمام صفقتي هالاند وبوغبا

Time منذ 38 دقيقة
Views 1455
ريال مدريد يواجه مشكلة لإتمام صفقتي هالاند وبوغبا

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن قائمة اللاعبين الذين يضعهم ريال مدريد في مفكرته كتعاقدات مستقبلية.

وذكرت التقارير أن ملف النجم الفرنسي مبابي بيد والده وأمير قطر تميم بن حمد المالك لباريس سان جيرمان وهما من يملكان الحل في ترك اللاعب يرحل نحو ريال مدريد أو عرقلة الملف.

وأضافت : ملف النجم الشاب إدواردو كامافينغا لاعب وسط رين بيد وكيل أعماله جوناثان بارنيت وهو وكيل أعمال يعرفه ريال مدريد وسبق أن تعامل معه وإمكانية ضمه تبقى واردة.

بالإضافة إلى الثنائي النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي بول بوغبا المرتبطين بالوكيل الشهير مينو ريولا، وذلك لأن علاقة الوكيل مع رئيس الفريق فلورنتينو بيريز سيئة ولا يوجد في مدريد لاعب يمثله.

تابعت أن رايولا يبحث عن طريقة لتحسين علاقته مع ريال مدريد ووضع قدمه في النادي الأشهر في العالم، وأمامه فرصة لتحقيق ذلك من خلال الفرنسي بول بوغبا والنرويجي إيرلينغ هالاند.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وفقكم الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
منتهى السفاله ...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. ممتااز .. جزاك الله خير يا دكتور ..
.M.
مو بس انتي إلي تتعرضي لتنمر! انا يومياً اتعرض لتنمر
.M.
متأثرين بلغرب سفهاء حمقاء

أخر الأخبار

المُكَسرات مصدرًا للملوثات الغذائية في حالة واحدة
المُكَسرات مصدرًا للملوثات الغذائية في حالة واحدة
Time منذ 36 ثانية Views 999
بالفيديو.. المقاتلات السعودية ترافق القاذفات الأمريكية الإستراتيجية (بي-52)
بالفيديو.. المقاتلات السعودية ترافق القاذفات الأمريكية الإستراتيجية (بي-52)
Time منذ 8 دقائق Views 1317
"الأمن السيبراني" يحذر من هجمات تصيُّد تستهدف المسافرين
"الأمن السيبراني" يحذر من هجمات تصيُّد تستهدف المسافرين
Time منذ 15 دقيقة Views 1265
الموارد البشرية تؤكد: لاعلاقة للوزارة بشهادات خبرة العاملين الأجانب
الموارد البشرية تؤكد: لاعلاقة للوزارة بشهادات خبرة العاملين الأجانب
Time منذ 20 دقيقة Views 1357
رئيس الفيفا يعزي ياسر المسحل في وفاة "أمين دابو"
رئيس الفيفا يعزي ياسر المسحل في وفاة "أمين دابو"
Time منذ 24 دقيقة Views 1396
خطباء الجوامع بالمملكة: الفساد حذرت منه الشريعة الإسلامية بكل صوره وأشكاله
خطباء الجوامع بالمملكة: الفساد حذرت منه الشريعة الإسلامية بكل صوره وأشكاله
Time منذ 33 دقيقة Views 1414
ريال مدريد يواجه مشكلة لإتمام صفقتي هالاند وبوغبا
ريال مدريد يواجه مشكلة لإتمام صفقتي هالاند وبوغبا
Time منذ 38 دقيقة Views 1455
خطوات فعالة لإطالة فترة تشغيل بطارية الجوال
خطوات فعالة لإطالة فترة تشغيل بطارية الجوال
Time منذ 44 دقيقة Views 1557
روزاريو والترجي يشكوان الاتحاد لـ "فيفا"
روزاريو والترجي يشكوان الاتحاد لـ "فيفا"
Time منذ 49 دقيقة Views 1538
فيديو نادر للملك خالد أثناء كلمته في مؤتمر القمة الإسلامي قبل 39 عام
فيديو نادر للملك خالد أثناء كلمته في مؤتمر القمة الإسلامي قبل 39 عام
Time منذ 55 دقيقة Views 1516