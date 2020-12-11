ريال مدريد يواجه مشكلة لإتمام صفقتي هالاند وبوغبا

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن قائمة اللاعبين الذين يضعهم ريال مدريد في مفكرته كتعاقدات مستقبلية.
وذكرت التقارير أن ملف النجم الفرنسي مبابي بيد والده وأمير قطر تميم بن حمد المالك لباريس سان جيرمان وهما من يملكان الحل في ترك اللاعب يرحل نحو ريال مدريد أو عرقلة الملف.
وأضافت : ملف النجم الشاب إدواردو كامافينغا لاعب وسط رين بيد وكيل أعماله جوناثان بارنيت وهو وكيل أعمال يعرفه ريال مدريد وسبق أن تعامل معه وإمكانية ضمه تبقى واردة.
بالإضافة إلى الثنائي النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي بول بوغبا المرتبطين بالوكيل الشهير مينو ريولا، وذلك لأن علاقة الوكيل مع رئيس الفريق فلورنتينو بيريز سيئة ولا يوجد في مدريد لاعب يمثله.
تابعت أن رايولا يبحث عن طريقة لتحسين علاقته مع ريال مدريد ووضع قدمه في النادي الأشهر في العالم، وأمامه فرصة لتحقيق ذلك من خلال الفرنسي بول بوغبا والنرويجي إيرلينغ هالاند.