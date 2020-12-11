الأعداد السابقة للصحيفة

روزاريو والترجي يشكوان الاتحاد لـ "فيفا"

Time منذ 49 دقيقة
Views 1538
روزاريو والترجي يشكوان الاتحاد لـ "فيفا"

طلال الغامدي (صدى):
قرر ناديي روزاريو الأرجنتيني والترجي التونسي، تقديم شكوى ضد نادي الاتحاد، للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب عدم تسلم مستحقات متبقية على العميد خلال الفترة الماضية.

وكان الاتحاد قد ضم من روزاريو اللاعب الأرجنتيني ليوناردو خيل، ومن الترجي التونسي أنيس البدري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولم يتم تسديد باقي مستحقات الصفقتين.

وذكرت تقارير أن ناديي روزاريو والترجي، أرسلا للاتحاد طلبات للحصول على مستحقاتهم المالية، ولكن مسؤولي الاتحاد تأخروا في الرد على تلك الطلبات.

وجاء ذلك بعدما وجد مسؤولي روزاريو والترجي تأخرًا في الرد من جانب نادي الاتحاد، حيث قرر المسؤولين التوجه لتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم، لضمان الحصول على حقوقهما.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وفقكم الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
منتهى السفاله ...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. ممتااز .. جزاك الله خير يا دكتور ..
.M.
مو بس انتي إلي تتعرضي لتنمر! انا يومياً اتعرض لتنمر
.M.
متأثرين بلغرب سفهاء حمقاء

أخر الأخبار

المُكَسرات مصدرًا للملوثات الغذائية في حالة واحدة
المُكَسرات مصدرًا للملوثات الغذائية في حالة واحدة
Time منذ 30 ثانية Views 999
بالفيديو.. المقاتلات السعودية ترافق القاذفات الأمريكية الإستراتيجية (بي-52)
بالفيديو.. المقاتلات السعودية ترافق القاذفات الأمريكية الإستراتيجية (بي-52)
Time منذ 8 دقائق Views 1311
"الأمن السيبراني" يحذر من هجمات تصيُّد تستهدف المسافرين
"الأمن السيبراني" يحذر من هجمات تصيُّد تستهدف المسافرين
Time منذ 15 دقيقة Views 1265
الموارد البشرية تؤكد: لاعلاقة للوزارة بشهادات خبرة العاملين الأجانب
الموارد البشرية تؤكد: لاعلاقة للوزارة بشهادات خبرة العاملين الأجانب
Time منذ 20 دقيقة Views 1348
رئيس الفيفا يعزي ياسر المسحل في وفاة "أمين دابو"
رئيس الفيفا يعزي ياسر المسحل في وفاة "أمين دابو"
Time منذ 24 دقيقة Views 1396
خطباء الجوامع بالمملكة: الفساد حذرت منه الشريعة الإسلامية بكل صوره وأشكاله
خطباء الجوامع بالمملكة: الفساد حذرت منه الشريعة الإسلامية بكل صوره وأشكاله
Time منذ 33 دقيقة Views 1414
ريال مدريد يواجه مشكلة لإتمام صفقتي هالاند وبوغبا
ريال مدريد يواجه مشكلة لإتمام صفقتي هالاند وبوغبا
Time منذ 37 دقيقة Views 1452
خطوات فعالة لإطالة فترة تشغيل بطارية الجوال
خطوات فعالة لإطالة فترة تشغيل بطارية الجوال
Time منذ 44 دقيقة Views 1557
روزاريو والترجي يشكوان الاتحاد لـ "فيفا"
روزاريو والترجي يشكوان الاتحاد لـ "فيفا"
Time منذ 49 دقيقة Views 1538
فيديو نادر للملك خالد أثناء كلمته في مؤتمر القمة الإسلامي قبل 39 عام
فيديو نادر للملك خالد أثناء كلمته في مؤتمر القمة الإسلامي قبل 39 عام
Time منذ 55 دقيقة Views 1516