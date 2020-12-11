روزاريو والترجي يشكوان الاتحاد لـ "فيفا"

طلال الغامدي (صدى):
قرر ناديي روزاريو الأرجنتيني والترجي التونسي، تقديم شكوى ضد نادي الاتحاد، للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب عدم تسلم مستحقات متبقية على العميد خلال الفترة الماضية.
وكان الاتحاد قد ضم من روزاريو اللاعب الأرجنتيني ليوناردو خيل، ومن الترجي التونسي أنيس البدري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولم يتم تسديد باقي مستحقات الصفقتين.
وذكرت تقارير أن ناديي روزاريو والترجي، أرسلا للاتحاد طلبات للحصول على مستحقاتهم المالية، ولكن مسؤولي الاتحاد تأخروا في الرد على تلك الطلبات.
وجاء ذلك بعدما وجد مسؤولي روزاريو والترجي تأخرًا في الرد من جانب نادي الاتحاد، حيث قرر المسؤولين التوجه لتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم، لضمان الحصول على حقوقهما.