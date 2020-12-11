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"التعليم" توضح حقيقة إدراج خانة «غاش» في نظام نور

Time منذ ساعة
Views 1687
"التعليم" توضح حقيقة إدراج خانة «غاش» في نظام نور

الرياض (صدى):
كشفت وزارة التعليم حقيقة الأنباء التي ذكرت إدراج وزارة خانة «غاش»، في نظام نور المخصص لرصد درجات الطلاب هو أمر جديد.

وأكدت الوزارة أن هذه الخانة موجودة من قبل، ويعمل بها طيلة الأعوام الدراسية الماضية، ومنذ أن أقرت الوزارة نظام نور وعملت به، وفقًا لـ " عكاظ ".

وأضافت أن الموقع يعطي للمعلم خيارات عدة عند الرصد، وهي: «حاضر أو غائب أو غاش أو صفر».

وأشارت المصادر إلى أن وزارة التعليم قد اتخذت خطوات استباقية تضمن العدالة بين الطلاب، وتحقق المساواة فيما بينهم، تمثلت تلك الخطوات في تعديل نظام الدرجات الذي أقرته الوزارة أخيراً.

وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً مفادها أن الوزارة أدرجت للتو خانة «غاش» تزامناً مع نظام الدراسة عن بُعد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وفقكم الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
منتهى السفاله ...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. ممتااز .. جزاك الله خير يا دكتور ..
.M.
مو بس انتي إلي تتعرضي لتنمر! انا يومياً اتعرض لتنمر
.M.
متأثرين بلغرب سفهاء حمقاء

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