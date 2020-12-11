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صورة مليئة بالحركة والحياة لـ "الدمام" عام 1924م
منذ ساعة
829
1
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
وفقكم الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
منتهى السفاله ...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. ممتااز .. جزاك الله خير يا دكتور ..
.M.
مو بس انتي إلي تتعرضي لتنمر! انا يومياً اتعرض لتنمر
.M.
متأثرين بلغرب سفهاء حمقاء
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