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عقارات الدولة تحدد موعد استقبال طلبات تملك العقارات

Time منذ 11 دقيقة
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عقارات الدولة تحدد موعد استقبال طلبات تملك العقارات

الرياض (صدى):
أعلن نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة حمزة العسكر، عن استقبال طلبات من لديهم مستمسكات شرعية أو مبايعات أو إحياءات قديمة، ولم يحصلوا على صكوك تملك خلال الفترة الماضية يوم 20 من شهر ديسمبر الجاري.

وأشار إلى أن تقديم الطلبات سيكون متاحاً لمن لديهم مستمسكات شرعية أو مبايعات قيمة ولم يتسن لهم الحصول على صك خلال الفترة الماضية، أو لمن يريد استكمال إجراءات حجج الاستحكام الصادرة سابقاً سواءً إجراءات الاستحكام أو طلبات التعديلات الشكلية.

وأكد أنه على صاحب الطلب الدخول على المنصة لتعبئة نموذج الطلب، ويرفق معه ما يدعم من وثائق تملك أياً كان نوعها، ثم يأخذ رقم الطلب ويذهب لأي مكتب مساحي معتمد لاعتماد الرفع المساحي عن طريق المنصة.

وأضاف أن الطلب لا بد أن يكون مستوفياً للشروط، ومنها ألا تكون المساحة المطلوب تملكها داخل حدود الحرمين أو في بطون الأودية أو شعاب الجبال أو المناطق المسماة بالمحرمات، وإذا كان الطلب مستوفياً الشروط يتقدم به المواطن لتنظر اللجان في طلبه.

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
حسبهم الله ووعيد محمد صلى الله علية وسلم
ابو عبدالرحمن
سامي الجابر ما يجي فوق ماجد عبدالله ولو بأجيب لاعب غير ما ماجد لأجيب يوسف الثنيان. ماجد عبدالله لاعب قديم وهو أقدم من سامي الجابر بسنوات من كثر أهدافه الحاسمة مع المنتخب وأخلاقه العالية نال حب متابعي كرة القدم في الوطن وبخاصة جماهير الهلال وكذلك والوطن العربي. لذلك يبقى السهم الملتهب هو أسطورة كرة القدم السعودية يليه يوسف الثنيان.
الجني الأزرق
اههههههه عساكم من هاالحال واردى ياالفقر🤪👊🏻🤣🤣🤣🤫
الجني الأزرق
مخفات في زمن سامج.
عدو الخونة
اي والله بعضهم يظن انه اذا غش الدولة بالتعاون مع اعدائها او غش الشعوب بالاعانة على مايفرق جمعهم ويشتت شملهم وتسبب في قتلهم وتشريدهم وخراب ديارهم نظير حفنة من المال او لاجل مناصب او تحقيق شهوات دفينة في جوفه او جهلا بانه سيصلح مفاسد بينما هو يتسبب بمفاسد اعظم واطم يظن اولئك انهم بمأمن وان عملهم يقع ضمن السياسه وهم في اشد واعظم ممن يسرق فلان او يظلم علان من افراد لانه في الواقع يسرق الكل ويظلم الكل فهو يهدم الدين ويهتك العرض ويسعى في خراب الديار واذا قيل لهم اتقوا الله اخذتهم العزة بالاثم وظنوا انهم فاتوا على الله فلا عالم اطاعوه ولا ناصح استمعوا له ولا مذكر لهم فهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وما علموا ان الله احصى ماعملوا ونسوه

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