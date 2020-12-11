أسماء حكام مباريات اليوم بدوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم حكام مباريات اليوم يالجولة الثامنة بدوري المحترفين .
وسيدير لقاء العين والقادسية والذي يقام في الـ 3:35 مساءً ، الحكام : سامي الجريس ، وفيصل القحطاني ، وأحمد العتيق ، وبندر القحطاني ، ومحمد الحربي كحكم فيديو ، ومحمد وزي مساعد حكم فيديو .
أما مباراة الرائد والفيصلي يديرها عبد الله الشهري ، وعمر الجمل وعبد العزيز البريه ، وممدوح ال شهدان ، وخالد الطريس حكم فيديو ، ومحمد العرمطي مساعد حكم فيديو .
ويدير لقاء الشباب والاتحاد ، محمد الهويس وخلف الشمري ومحمد الحنفوش وخالد الجهني ، وشكري الحنفوش كحكم فيديو ، وابراهيم الدخيل كمساعد حكم فيديو .