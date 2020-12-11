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أسماء حكام مباريات اليوم بدوري المحترفين

Time منذ 26 دقيقة
Views 1471
أسماء حكام مباريات اليوم بدوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم حكام مباريات اليوم يالجولة الثامنة بدوري المحترفين .

وسيدير لقاء العين والقادسية والذي يقام في الـ 3:35 مساءً ، الحكام : سامي الجريس ، وفيصل القحطاني ، وأحمد العتيق ، وبندر القحطاني ، ومحمد الحربي كحكم فيديو ، ومحمد وزي مساعد حكم فيديو .

أما مباراة الرائد والفيصلي يديرها عبد الله الشهري ، وعمر الجمل وعبد العزيز البريه ، وممدوح ال شهدان ، وخالد الطريس حكم فيديو ، ومحمد العرمطي مساعد حكم فيديو .

ويدير لقاء الشباب والاتحاد ، محمد الهويس وخلف الشمري ومحمد الحنفوش وخالد الجهني ، وشكري الحنفوش كحكم فيديو ، وابراهيم الدخيل كمساعد حكم فيديو .

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
حسبهم الله ووعيد محمد صلى الله علية وسلم
ابو عبدالرحمن
سامي الجابر ما يجي فوق ماجد عبدالله ولو بأجيب لاعب غير ما ماجد لأجيب يوسف الثنيان. ماجد عبدالله لاعب قديم وهو أقدم من سامي الجابر بسنوات من كثر أهدافه الحاسمة مع المنتخب وأخلاقه العالية نال حب متابعي كرة القدم في الوطن وبخاصة جماهير الهلال وكذلك والوطن العربي. لذلك يبقى السهم الملتهب هو أسطورة كرة القدم السعودية يليه يوسف الثنيان.
الجني الأزرق
اههههههه عساكم من هاالحال واردى ياالفقر🤪👊🏻🤣🤣🤣🤫
الجني الأزرق
مخفات في زمن سامج.
عدو الخونة
اي والله بعضهم يظن انه اذا غش الدولة بالتعاون مع اعدائها او غش الشعوب بالاعانة على مايفرق جمعهم ويشتت شملهم وتسبب في قتلهم وتشريدهم وخراب ديارهم نظير حفنة من المال او لاجل مناصب او تحقيق شهوات دفينة في جوفه او جهلا بانه سيصلح مفاسد بينما هو يتسبب بمفاسد اعظم واطم يظن اولئك انهم بمأمن وان عملهم يقع ضمن السياسه وهم في اشد واعظم ممن يسرق فلان او يظلم علان من افراد لانه في الواقع يسرق الكل ويظلم الكل فهو يهدم الدين ويهتك العرض ويسعى في خراب الديار واذا قيل لهم اتقوا الله اخذتهم العزة بالاثم وظنوا انهم فاتوا على الله فلا عالم اطاعوه ولا ناصح استمعوا له ولا مذكر لهم فهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وما علموا ان الله احصى ماعملوا ونسوه

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