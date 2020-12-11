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إصابة 10 أشخاص في حادثين على التوالي بجسر الملك فيصل بإتجاه العوالي

Time منذ 51 دقيقة
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إصابة 10 أشخاص في حادثين على التوالي بجسر الملك فيصل بإتجاه العوالي

نايف السالم (صدى):
شهد جسر الملك فيصل بإتجاه العوالي فجر امس الخميس وقوع حادثين أسفرا عن 10 إصابات بفارق دقائق بينهما .

وأكد المتحدث الرسمي لـ"الهلال الأحمر " بمكة المكرمة عبد العزيز بادومان أنه تم الدفع بـ 3 فرق إسعافية فور ورود بلاغ من مواطن يفيد بوقوع الحادث الأول وهو بسبب إنقلاب سيارة ، وتم نقل 4 مصابين لمستشفى النور التخصصي فيما رفضت إصابة الإنتقال للمستشفى وتم تقديم الخدمات الإسعافية لها .

وأضاف ان الحادث الثاني وهو حادث تصادم وقع بعد دقائق على نفس خط العوالي وأسفر عن ثلاث إصابات بسيطة وإصابتين متوسطتين وتم نقلهم جميعاً إلى مستشفى النور التخصصي .

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
حسبهم الله ووعيد محمد صلى الله علية وسلم
ابو عبدالرحمن
سامي الجابر ما يجي فوق ماجد عبدالله ولو بأجيب لاعب غير ما ماجد لأجيب يوسف الثنيان. ماجد عبدالله لاعب قديم وهو أقدم من سامي الجابر بسنوات من كثر أهدافه الحاسمة مع المنتخب وأخلاقه العالية نال حب متابعي كرة القدم في الوطن وبخاصة جماهير الهلال وكذلك والوطن العربي. لذلك يبقى السهم الملتهب هو أسطورة كرة القدم السعودية يليه يوسف الثنيان.
الجني الأزرق
اههههههه عساكم من هاالحال واردى ياالفقر🤪👊🏻🤣🤣🤣🤫
الجني الأزرق
مخفات في زمن سامج.
عدو الخونة
اي والله بعضهم يظن انه اذا غش الدولة بالتعاون مع اعدائها او غش الشعوب بالاعانة على مايفرق جمعهم ويشتت شملهم وتسبب في قتلهم وتشريدهم وخراب ديارهم نظير حفنة من المال او لاجل مناصب او تحقيق شهوات دفينة في جوفه او جهلا بانه سيصلح مفاسد بينما هو يتسبب بمفاسد اعظم واطم يظن اولئك انهم بمأمن وان عملهم يقع ضمن السياسه وهم في اشد واعظم ممن يسرق فلان او يظلم علان من افراد لانه في الواقع يسرق الكل ويظلم الكل فهو يهدم الدين ويهتك العرض ويسعى في خراب الديار واذا قيل لهم اتقوا الله اخذتهم العزة بالاثم وظنوا انهم فاتوا على الله فلا عالم اطاعوه ولا ناصح استمعوا له ولا مذكر لهم فهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وما علموا ان الله احصى ماعملوا ونسوه

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