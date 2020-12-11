إصابة 10 أشخاص في حادثين على التوالي بجسر الملك فيصل بإتجاه العوالي

نايف السالم (صدى):
شهد جسر الملك فيصل بإتجاه العوالي فجر امس الخميس وقوع حادثين أسفرا عن 10 إصابات بفارق دقائق بينهما .
وأكد المتحدث الرسمي لـ"الهلال الأحمر " بمكة المكرمة عبد العزيز بادومان أنه تم الدفع بـ 3 فرق إسعافية فور ورود بلاغ من مواطن يفيد بوقوع الحادث الأول وهو بسبب إنقلاب سيارة ، وتم نقل 4 مصابين لمستشفى النور التخصصي فيما رفضت إصابة الإنتقال للمستشفى وتم تقديم الخدمات الإسعافية لها .
وأضاف ان الحادث الثاني وهو حادث تصادم وقع بعد دقائق على نفس خط العوالي وأسفر عن ثلاث إصابات بسيطة وإصابتين متوسطتين وتم نقلهم جميعاً إلى مستشفى النور التخصصي .