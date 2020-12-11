ليفربول يتحفظ على مشاركة "صلاح" في أولمبياد طوكيو

وكالات (صدى):
كشفت مصادر إعلامية اليوم الجمعة عن تحفظ نادي ليفربول بشكل كبير علي مشاركة النجم الدولي المصري محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو .
وأرجعت ذلك إلى أن " صلاح " سيغيب في حالة مشاركته في الاولمبياد عن فريقه من 3 الي 4 مباريات رسمية علي الاقل في الموسم الجديد.
كما يتردد ليفربول بشأن صلاج إذ أن مشاركته مع منتخب مصر في امّم افريقيا للكبار في يناير 2022 سيجعله يغيب فترة طويلة عن الفريق وبالتالي لا داعي لمشاركته في الاولمبياد .
ومن المتوقع أن يستقر ليفربول على هذا الرأي لأنها خارج الأجندة الدولية ولا يوجد في االلوائح ما يجبر إدارة ليفربول علي الموافقة .