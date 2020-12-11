القبض على شقيق " بايدن"

واشنطن (صدى):
أُلقي مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، القبض على جيمس بايدن، شقيق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، حيث يخضع في إحدى التهم المذكورة في القضايا هي استغلال اسم شقيقه لاجتذاب الأعمال التجارية.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إلقاء القبض على ابن الرئيس، هانتر بايدن، من قِبل مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا، بسبب 3 تهم، وهي: التهرب الضريبي والتعاملات التجارية والاحتيال في الأوراق المالية.
واجتذب اسم جيمس السلطات خلال تحقيق يخص إفلاس شركة أمريكور، حيث تم اتهامه في وثائق المحكمة بسرقة الأموال لنفسه وسوء الإدارة الجسيم وهو ما ينفيه.