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القبض على شقيق " بايدن"

Time منذ 9 دقائق
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القبض على شقيق " بايدن"

واشنطن (صدى):
أُلقي مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، القبض على جيمس بايدن، شقيق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، حيث يخضع في إحدى التهم المذكورة في القضايا هي استغلال اسم شقيقه لاجتذاب الأعمال التجارية.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إلقاء القبض على ابن الرئيس، هانتر بايدن، من قِبل مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا، بسبب 3 تهم، وهي: التهرب الضريبي والتعاملات التجارية والاحتيال في الأوراق المالية.

واجتذب اسم جيمس السلطات خلال تحقيق يخص إفلاس شركة أمريكور، حيث تم اتهامه في وثائق المحكمة بسرقة الأموال لنفسه وسوء الإدارة الجسيم وهو ما ينفيه.

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أحدث التعليقات

رحآل
ماجد سجل في البرازيل في الأولمبيات ووصل كأس العالم تكريم لأن عمره كبير راجع لعبه في الأولمبيات.. لا تظلم انسان لعب وعمرك صغير
ابوبدر
الدولة اعزها الله حاطة انظمة وترتيبات.. وموجودة على مواقع الجهات كلها بشروط وترتيبات. اللي ذمته وسيعة ويبي ينهب فهو غير جدير بالامانة وحفظها وراح يلقى عقوبة اعماله. ولا راح يضر الا نفسه. والمال الحلال ليس هناك افضل منه وان قل.ربنا يضع فيه البركة. جمعتكم مباركة وحفظ الله وطننا وقيادتنا وشعبنا
ابوبدر
الله المستعان. والله الامر سهل جدا لكي لا يقع احد في حبائل الشيطان... طبق الآتي اذا كنت تعمل في جهة حكومية او حتى في جهة خاصة. وهوما اطبقه على نفسي ومرتاح ولا فيه احراج على ولا على غيري. اذا اتصل بك احداو جاك احد او طلبك احد خدمة في عملك اول شيء اقطع الحديث على المتصل او اللي جاك يكلب الخدمة وقل له اذا فلوس وعندك تعطيه او تسلفه فاعطه واذا ما عندك اعتذر له واذا خدمة بجهة عملك قل له اذا طلبك نظامي فانت منت محتاج مني مساعدة رح وقدم اوراقك او نفذ شغلك بالنظام عذا حقك واذا خارج النظام اعتذر منه وفهمه انه غلط وانه لو تم طلبه بصورة غير نظامية راح يتم اكتشافه ويتم ملاحقته قانونيا. وبراحته. فان تقبل منك او ما تقبل فهذا براحته. وانت تكون ريحت نفسك وقلبك وضميرك ولا تتناقش كثير معاه ولا تقول ببزعل والا بيرضى.. ولكن اذا ضعفت وقلت باخدمه والشغلة غير نظامية فاعلم انك بديت توقع نفسك في الخطأ واذا بديت بطريق الخطأ فممكن تستمر الى ان يحصل ما لا يحمد عقباه.✋
عبدالله
علشان الهلال هل يحرؤ احد على عمل كشف منشطات لسالم الدوسري؟
عبدالله
علشان الهلال هل يحرؤ احد على عمل كشف منشطات لسالم الدوسري؟

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