"الدواء البريطانية" تحذر من تطعيم هذه الفئة بلقاح "كورونا "

لندن (صدى):
حذّرت هيئة الدواء البريطانية، من تطعيم الأشخاص الذين أصيبوا بحالات حساسية شديدة في الماضي بلقاح "فايزر- بايونتيك" المُضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأوصت الهيئة أنه لا يجب إعطاء جرعة ثانية لمَن يعاني من حساسية مفرطة بعد الجرعة الأولى أو من لديهم تاريخ من التحسس مع اللقاحات أو الدواء، وفقًا لقناة " العربية "
وأصدرت الهيئة إرشادات محدثة لمراكز تطعيم لقاح "فايزر"، موضحة أن اللقاح استوفى المعايير القوية للسلامة.
وكانت إدارة الغذاء والدواء أكدت لا توجد مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح"، الذي حقق نسبة نجاح تتجاوز 90 بالمئة في التجارب السريرية.