250 فرقة و75 ألف لتر مبيدات في الحرب على الجراد خلال شهر

الرياض (صدى):
نجحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في القضاء على خطر أسراب الجراد التي اقتحمت المملكة بكثافة عالية قدوماً من سواحل اليمن والبحر الأحمر وشرق أفريقيا .
ودخل المملكة منذ 11 نوفمبر الماضي 45 سرب جراد وجميعها من الخارج نتيجة للهجرة الطبيعية إذ انتهت بالمملكة عمليات التكاثر منذ اكتوبر الماضي .
وتم تشكيل 250 فرقة مكافحة وطائرتي استكشاف ومكافحة جوية و75 ألف لتر مبيدات للمكافحة الميدانية على مدار الساعة ، وفقاً للعربية .
وتواصل الفرق الميدانية عمليات المكافحة حتى السيطرة التابة على أسراب الجراد .