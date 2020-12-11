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250 فرقة و75 ألف لتر مبيدات في الحرب على الجراد خلال شهر

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250 فرقة و75 ألف لتر مبيدات في الحرب على الجراد خلال شهر

الرياض (صدى):
نجحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في القضاء على خطر أسراب الجراد التي اقتحمت المملكة بكثافة عالية قدوماً من سواحل اليمن والبحر الأحمر وشرق أفريقيا .

ودخل المملكة منذ 11 نوفمبر الماضي 45 سرب جراد وجميعها من الخارج نتيجة للهجرة الطبيعية إذ انتهت بالمملكة عمليات التكاثر منذ اكتوبر الماضي .

وتم تشكيل 250 فرقة مكافحة وطائرتي استكشاف ومكافحة جوية و75 ألف لتر مبيدات للمكافحة الميدانية على مدار الساعة ، وفقاً للعربية .

وتواصل الفرق الميدانية عمليات المكافحة حتى السيطرة التابة على أسراب الجراد .

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
حسبهم الله ووعيد محمد صلى الله علية وسلم
ابو عبدالرحمن
سامي الجابر ما يجي فوق ماجد عبدالله ولو بأجيب لاعب غير ما ماجد لأجيب يوسف الثنيان. ماجد عبدالله لاعب قديم وهو أقدم من سامي الجابر بسنوات من كثر أهدافه الحاسمة مع المنتخب وأخلاقه العالية نال حب متابعي كرة القدم في الوطن وبخاصة جماهير الهلال وكذلك والوطن العربي. لذلك يبقى السهم الملتهب هو أسطورة كرة القدم السعودية يليه يوسف الثنيان.
الجني الأزرق
اههههههه عساكم من هاالحال واردى ياالفقر🤪👊🏻🤣🤣🤣🤫
الجني الأزرق
مخفات في زمن سامج.
عدو الخونة
اي والله بعضهم يظن انه اذا غش الدولة بالتعاون مع اعدائها او غش الشعوب بالاعانة على مايفرق جمعهم ويشتت شملهم وتسبب في قتلهم وتشريدهم وخراب ديارهم نظير حفنة من المال او لاجل مناصب او تحقيق شهوات دفينة في جوفه او جهلا بانه سيصلح مفاسد بينما هو يتسبب بمفاسد اعظم واطم يظن اولئك انهم بمأمن وان عملهم يقع ضمن السياسه وهم في اشد واعظم ممن يسرق فلان او يظلم علان من افراد لانه في الواقع يسرق الكل ويظلم الكل فهو يهدم الدين ويهتك العرض ويسعى في خراب الديار واذا قيل لهم اتقوا الله اخذتهم العزة بالاثم وظنوا انهم فاتوا على الله فلا عالم اطاعوه ولا ناصح استمعوا له ولا مذكر لهم فهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وما علموا ان الله احصى ماعملوا ونسوه

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