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مطالب بفرض عقوبة "السجن والجلد" على المجازفين بعبور السيول

Time منذ ساعة
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مطالب بفرض عقوبة "السجن والجلد" على المجازفين بعبور السيول

الرياض (صدى):
يترقب مجلس الشورى مناقشة إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها في نظام المرور .

ومن المقرر أن تناقش لجنة الشؤون الأمنية بـ " الشورى " خلال الفترة المقبلة العقوبات التي سيتم فرضها على المجازفين بأرواحهم وأرواح الآخرين ليس فقط مع السيول والأمطار الغزيرة وإنما المجازفين بصعود الجبال الوعرة أو شديدة الإنحدار أو السير أثاء العواصف والحرائق وغيرها من الكوارث الطبيعية ، وذلك لتعريض رجال الدفاع المدني أيضاً للخطر .

وطالب خبراء في الشؤون الأمنية بضرورة فرض عقوبات رادعة منعاً لتكرر المآسي التي تشهدها المملكة في موسم الأمطار كل عام ، وكذلك تشديد العقوبة إذا كان مع العابرين عوائلهم وأطفالهم .

وأكدوا أن هذه التصرفات تعتبر محرمة وأفعال قبيحة تستوجب العقاب بالسجن والجلد نظراً لتعريض الأرواح للخطر ، وفقاً لعكاظ .

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أحدث التعليقات

رحآل
ماجد سجل في البرازيل في الأولمبيات ووصل كأس العالم تكريم لأن عمره كبير راجع لعبه في الأولمبيات.. لا تظلم انسان لعب وعمرك صغير
ابوبدر
الدولة اعزها الله حاطة انظمة وترتيبات.. وموجودة على مواقع الجهات كلها بشروط وترتيبات. اللي ذمته وسيعة ويبي ينهب فهو غير جدير بالامانة وحفظها وراح يلقى عقوبة اعماله. ولا راح يضر الا نفسه. والمال الحلال ليس هناك افضل منه وان قل.ربنا يضع فيه البركة. جمعتكم مباركة وحفظ الله وطننا وقيادتنا وشعبنا
ابوبدر
الله المستعان. والله الامر سهل جدا لكي لا يقع احد في حبائل الشيطان... طبق الآتي اذا كنت تعمل في جهة حكومية او حتى في جهة خاصة. وهوما اطبقه على نفسي ومرتاح ولا فيه احراج على ولا على غيري. اذا اتصل بك احداو جاك احد او طلبك احد خدمة في عملك اول شيء اقطع الحديث على المتصل او اللي جاك يكلب الخدمة وقل له اذا فلوس وعندك تعطيه او تسلفه فاعطه واذا ما عندك اعتذر له واذا خدمة بجهة عملك قل له اذا طلبك نظامي فانت منت محتاج مني مساعدة رح وقدم اوراقك او نفذ شغلك بالنظام عذا حقك واذا خارج النظام اعتذر منه وفهمه انه غلط وانه لو تم طلبه بصورة غير نظامية راح يتم اكتشافه ويتم ملاحقته قانونيا. وبراحته. فان تقبل منك او ما تقبل فهذا براحته. وانت تكون ريحت نفسك وقلبك وضميرك ولا تتناقش كثير معاه ولا تقول ببزعل والا بيرضى.. ولكن اذا ضعفت وقلت باخدمه والشغلة غير نظامية فاعلم انك بديت توقع نفسك في الخطأ واذا بديت بطريق الخطأ فممكن تستمر الى ان يحصل ما لا يحمد عقباه.✋
عبدالله
علشان الهلال هل يحرؤ احد على عمل كشف منشطات لسالم الدوسري؟
عبدالله
علشان الهلال هل يحرؤ احد على عمل كشف منشطات لسالم الدوسري؟

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