النفط يواصل ارتفاعه في ظل طرح لقاح فيروس كورونا

وكالات (صدى):
ارتفع النفط اليوم الجمعة، ليعزز مكاسب قوية حققها أثناء الليل شهدت تجاوز خام برنت 50 دولارا للمرة الأولى منذ مارس ، إذ يغذي تنفيذ برامج للتحصين من فيروس كورونا الآمال في أن الطلب على النفط سينتعش العام القادم، بحسب ما نشرت "رويترز".
وصعد خام القياس العالمي برنت 30 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 50.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش، بعد أن ربح نحو ثلاثة بالمئة أمس الخميس. وصعد الخام الأمريكي 31 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 47.09 دولار للبرميل إلى 47.09 دولار للبرميل، بعد أن زاد أيضا قرابة ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.
ويتجه الخامان القياسيان لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي إذ ساهمت نتائج واعدة لتجارب على لقاحات في تخفيف التشاؤم إزاء زيادة قياسية في أعداد الحالات المصابة والوفيات في أنحاء العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.