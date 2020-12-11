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الاحتيال البنكي برسائل مزورة وروابط مشبوهة

Time منذ 39 دقيقة
Views 1612
الاحتيال البنكي برسائل مزورة وروابط مشبوهة

الرياض (صدى):
زادت الرسائل الاحتیالیة مؤخرا للإيقاع بعملاء المصارف حيث أن كثیرا من عملیات الاحتیالات تكون عبر أرقام أو اتصالات من خارج المملكة.

وقالت مصادر أن هذه الرسائل تستھدف العمیل أولا برسائل مزورة تتقمص ھوية البنك، لیحصل ذلك المتقمص على معلومات الحساب المصرفي من خلال البیانات التي يحصل علیھا من قبل العمیل أو من خلال سرقة البیانات من جھازه، عبر روابط خاصة يتم إرسالھا له مسبقا، وفقا للوطن.

وكشفت المصادر أن الأرقام السعودية التي تم ضبطھا في عملیات التواصل كانت مسجلة بھويات مزورة، حیث يتم إيقاف تلك الأرقام بعد وصول بلاغات علیھا.

وأكد الأمین العام للجنة الإعلام والتوعیة المصرفیة بالبنوك السعودية الدكتور طلعت حافظ أن تحذير مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، لعموم المواطنین والمقیمین بتوخي الحذر من التعامل أو التجاوب مع رسائل مشبوھة، تستخدم صفتھا (اسمھا)، أو التي يدعي مرسلھا أنه من منسوبي المؤسسة، وذلك باستخدام وسائل التواصل المختلفة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
العفو ياالحبيب ..
🚴‍♀️
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
نجاة محمد
مبروك
🚴‍♀️
لو انها قالت سيييبنا ياقرش... راح يلفضها القرش ..لانه ما يحوب الطرش
🚴‍♀️
هو حنه دحونه سددنا اقساط السيكل ..؟

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