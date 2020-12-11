الاحتيال البنكي برسائل مزورة وروابط مشبوهة

الرياض (صدى):
زادت الرسائل الاحتیالیة مؤخرا للإيقاع بعملاء المصارف حيث أن كثیرا من عملیات الاحتیالات تكون عبر أرقام أو اتصالات من خارج المملكة.
وقالت مصادر أن هذه الرسائل تستھدف العمیل أولا برسائل مزورة تتقمص ھوية البنك، لیحصل ذلك المتقمص على معلومات الحساب المصرفي من خلال البیانات التي يحصل علیھا من قبل العمیل أو من خلال سرقة البیانات من جھازه، عبر روابط خاصة يتم إرسالھا له مسبقا، وفقا للوطن.
وكشفت المصادر أن الأرقام السعودية التي تم ضبطھا في عملیات التواصل كانت مسجلة بھويات مزورة، حیث يتم إيقاف تلك الأرقام بعد وصول بلاغات علیھا.
وأكد الأمین العام للجنة الإعلام والتوعیة المصرفیة بالبنوك السعودية الدكتور طلعت حافظ أن تحذير مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، لعموم المواطنین والمقیمین بتوخي الحذر من التعامل أو التجاوب مع رسائل مشبوھة، تستخدم صفتھا (اسمھا)، أو التي يدعي مرسلھا أنه من منسوبي المؤسسة، وذلك باستخدام وسائل التواصل المختلفة.