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"المسند" يكشف موعد الحالة المطرية الخامسة لهذا الموسم

Time منذ 24 دقيقة
Views 1553
"المسند" يكشف موعد الحالة المطرية الخامسة لهذا الموسم

الرياض (صدى):
أكد الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الجمعة استقرار الأحوال الجوية .

وقال " المسند " أن الإستقرار سيد الموقف فوق أجوائنا ومركز للضغط الجوي المرتفع H " الطارد للحالات المطرية " ، يجثم فوق أجوائنا حالياً عدا منطقتي عسير وجازان.

وقال "المسند " أنه من المتوقع اليوم أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من عسير وجازان .

في سياق متصل ، قال " المسند " أن الحالة المطرية الخامسة في هذا الموسم قد تبدأ يوم الثلاثاء القادم ، وتستمر لبضعة أيام ونطاق تأثيرها قد يشمل أجزاء من النصف الشمالي للمملكة .

وأضاف أن التغيرات واردة والحالة بصفة عامة خفيفة إلى متوسطة .

 

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
العفو ياالحبيب ..
🚴‍♀️
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
نجاة محمد
مبروك
🚴‍♀️
لو انها قالت سيييبنا ياقرش... راح يلفضها القرش ..لانه ما يحوب الطرش
🚴‍♀️
هو حنه دحونه سددنا اقساط السيكل ..؟

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