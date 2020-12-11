الأعداد السابقة للصحيفة

القيادة تهنئ رئيس كينيا بذكرى استقلال بلاده

Time منذ ساعة
Views 1760
القيادة تهنئ رئيس كينيا بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
العفو ياالحبيب ..
🚴‍♀️
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
نجاة محمد
مبروك
🚴‍♀️
لو انها قالت سيييبنا ياقرش... راح يلفضها القرش ..لانه ما يحوب الطرش
🚴‍♀️
هو حنه دحونه سددنا اقساط السيكل ..؟

أخر الأخبار

طليقة "وائل كفوري" تتهمه بحرمانها من رؤية ابنتيها
طليقة "وائل كفوري" تتهمه بحرمانها من رؤية ابنتيها
Time منذ دقيقة Views 34
أمانة عسير تعيد فتح شارع بأبها عقب شكوى مواطن
أمانة عسير تعيد فتح شارع بأبها عقب شكوى مواطن
Time منذ 9 دقائق Views 1241
السجن عامين لـ "تامر أمين" بتهمة سب ضحية تحرش المنتخب المصري
السجن عامين لـ "تامر أمين" بتهمة سب ضحية تحرش المنتخب المصري
Time منذ 14 دقيقة Views 249
4 عوامل تخفض من ثمن سيارتك خلال السنة الأولى
4 عوامل تخفض من ثمن سيارتك خلال السنة الأولى
Time منذ 19 دقيقة Views 1169
"المسند" يكشف موعد الحالة المطرية الخامسة لهذا الموسم
"المسند" يكشف موعد الحالة المطرية الخامسة لهذا الموسم
Time منذ 24 دقيقة Views 1548
بالصور.. ظهور شبیھة الراحلة میرنا المھندس
بالصور.. ظهور شبیھة الراحلة میرنا المھندس
Time منذ 34 دقيقة Views 431
الاحتيال البنكي برسائل مزورة وروابط مشبوهة
الاحتيال البنكي برسائل مزورة وروابط مشبوهة
Time منذ 39 دقيقة Views 1606
أطعمة تساعد على حرق الدهون وفقدان السعرات الحرارية
أطعمة تساعد على حرق الدهون وفقدان السعرات الحرارية
Time منذ 49 دقيقة Views 1444
حسم الجدل حول مشاركة "عسيري " في مواجهة الأهلي المرتقبة
حسم الجدل حول مشاركة "عسيري " في مواجهة الأهلي المرتقبة
Time منذ ساعة Views 1727
كيا تطرح أوبتميا 2021 بمميزات جديدة
كيا تطرح أوبتميا 2021 بمميزات جديدة
Time منذ ساعة Views 1292