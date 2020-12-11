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بأكثر من 11 ألف جولة رقابية.. أمانة تبوك تغلق وتنذر 3288 منشأة مخالفة

Time منذ 33 دقيقة
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بأكثر من 11 ألف جولة رقابية.. أمانة تبوك تغلق وتنذر 3288 منشأة مخالفة

تبوك (صدى):
أغلقت أمانة منطقة تبوك منذ مطلع الشهر الجاري حتى اليوم 524 منشأة مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية ، فيما أنذرت 2746 منشأة تجارية , وذلك من خلال حملاتها الرقابية المكثفة التي تجاوزت الـ 11000 جولة رقابية شملت المدينة ومحافظات المنطقة ومراكزها.

وأوضحت الأمانة أنها ضبطت مخالفات صحية من خلال الفرق الرقابية تمثلت في سوء حفظ المواد الغذائية ومواد منتهية الصلاحية ومخالفة اشتراطات التخزين وعرض مواد غذائية مجهولة المصدر وتدني مستوى النظافة، إضافة إلى العمالة الذين لا يحملون شهادات صحية وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأبانت أن عدد الجولات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة بلغت عشرين جولة، إضافة إلى مشاركة 2552 كادراً بشريا يعمل في النظافة، بواقع 290 آلية يوميا، حيث بلغ عدد جولات النظافة 5583 جولة تم من خلالها رفع ما يزيد على 33000 طن من النفايات، وإزالة أكثر من، 35819 متراً مكعباً من المخلفات والأنقاض، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها والبلديات التابعة.

وأكدت الأمانة أن فرقها الميدانية تعمل بشكل دوري ومستمر لضمان الإصحاح البيئي في مختلف الأسواق والمراكز التجارية وتنشر فرقها الرقابية بشكل يومي، مؤكدة مواصلة أعمالها الميدانية والرقابية وعدم التهاون فيما يضر أو يؤثر في الصحة العامة، وتطهير المواقع أولاً بأول، وتوفير أقصى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
من راح للوحش في بيئته يستاهل مايجيه ..
ابو اميرة الاهدل
ال عامر... كلامك صح والله.. كل سنه عطو الكاس للهلال وكأس ثاني درجه ثانية لباقي الأندية يتنافسو عليه جماهير الاتحاد لن تسكت على هذي المهزلة واللي يقول لو خصومها من الموسم السابق كان صار درجه ثانية.. لا مو صحيح.. أو خصموها كان صار ٣٢ نقطة بالمركز ١٢ متقدم على الفيحاء بالأهداف.. وكان انتهينا.. لكن لا بيخلوها في وقتها.. ترا خلاص الناس كلها عارفه الاعيبكم.. استحوا بس..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو عمار
بينهم حاجز و خايفه من الناقه
ابو عمار
ما يسوى عليه المسكين

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