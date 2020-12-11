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اللعبة الأكثر شعبية لشباب الطائف قبل 30 عام
منذ ساعة
801
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
من راح للوحش في بيئته يستاهل مايجيه ..
ابو اميرة الاهدل
ال عامر... كلامك صح والله.. كل سنه عطو الكاس للهلال وكأس ثاني درجه ثانية لباقي الأندية يتنافسو عليه جماهير الاتحاد لن تسكت على هذي المهزلة واللي يقول لو خصومها من الموسم السابق كان صار درجه ثانية.. لا مو صحيح.. أو خصموها كان صار ٣٢ نقطة بالمركز ١٢ متقدم على الفيحاء بالأهداف.. وكان انتهينا.. لكن لا بيخلوها في وقتها.. ترا خلاص الناس كلها عارفه الاعيبكم.. استحوا بس..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو عمار
بينهم حاجز و خايفه من الناقه
ابو عمار
ما يسوى عليه المسكين
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