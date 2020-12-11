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«البنوك السعودية» تؤكد تطبيق الفائدة المتناقصة على ما تبقى من كلفة التمويل

Time منذ 10 دقائق
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«البنوك السعودية» تؤكد تطبيق الفائدة المتناقصة على ما تبقى من كلفة التمويل

الرياض (صدى):
قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، أمس الخميس، أن الفائدة المتناقصة على ما تبقى من كلفة التمويل مطبقة.

وأكد طلعت حافظ، أن المادة الثانية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بالباب الثامن عشر لحماية حقوق المستهلك في خدمات التمويل، نصت بأنه على شركة التمويل استخدام طريقة القسط المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق.

وأوضح "حافظ" أن ذلك بحيث توزع كلفة الأجل تناسبيًا بين الأقساط على قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يستحق عنها القسط، وتضمينها في عقد التمويل، أي بمعنى أن جهات التمويل بما فيها البنوك ملزمة بتطبيقه نسبة الفائدة المتناقصة، بحسب تصريحاته لـ "سبق".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وش معنى مصريه

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