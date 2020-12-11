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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ 4 دقائق
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من (مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، والرياض) في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة جازان ومرتفعات عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اللهم احفظ علينا ديننا وامننا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم احفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والاختلاط والانحلال اللهم من أراد نشر ذلك في مجتمعنا فشل اطرافه وكف شره عنا
فبصل
الي منزل الخبر. الظاهر مبسوط والله اعلم
abdul
لقاح سياسي اكثر مما هو صحّي ، ومع ذالك بناخدو
القرشي
انا مالي ومال هؤلاء التافهين ولكن حبيت اتكلم في نفس سياق الموضوع . من خلال تجاربي في الحياة وبحكم عملي في احد القطاعات ألأمنية سابقآ شاهدت نوعية من الناس الخطرين جدآ على مستوى الرجال والنساء طبعآ يتقنون بطريقة خرافية و عجيبة جدآ نسج ألأكاذيب ويؤلفون القصص الوهمية بكل تفاصيلها الهامة والغير هامة حتى يظن من يستمع لهم بأنهم صادقين في كل ماقالوه ولن يرتقي الشك إلى ذهن أي أحد بأن هؤلاء المجرمون والمجرمات في حالة تجلي من الخبث الذهني والعقلية الإجرامية وألأخطر من كل ماسبق أنك لو طلبت منهم إعادة ماقالوه لأعادوه لك كما سردوه في المرة ألأولى تمامآ وهذا هو الخطر ألأكبر ولولا وجود أدلة مادية عليهم وقد قبض عليهم في حالة تلبس كاملة لحار المحققون في اقوالهم ولربما صدقوهم ولو لبعض الوقت بأنهم أبرياء مساكين هؤلاء ايها الساده موجودون ألأن بيننا بكثرة ويستغلون مواهبهم الشيطانية تلك في النصب والإحتيال وإستعطاف الناس لو أنكشفوا وأفتضح أمرهم في جريمة ما قاموا بفعلها وبالطبع الكثير من الناس للأسف من يقع في فخاخهم فيتعاطف معهم بل ويصدقهم ويحاول أن يمد لهم يد المساعدة كدعمهم ماديآ او معنويآ إلخ إلخ إلخ لذا لجأوا لمواقع التواصل الإجتماعي التي سيطروا عليها حتى اصبحوا من مشاهيرها وهم في الحقيقة والله أتفه من التفاهة ذاتها . أخواني وأخواتي : إن من تحدثت عنهم موجودون حتى في هذه الصحيفة التي عانت منهم ومن شرورهم فلا تنجرفوا خلف آرائهم التي هم أصلآ لايؤمنون بها وإنما يكتبونها لتنفيذ أجندات أسيادهم الذين امتلكوهم بالمال فباعوا أوطانهم وشعوبهم من أجل زرع الفتنة وإشاعة البلبلة بين ابناء الوطن الواحد فتصدوا لهم رجاء مهما كانت مسميات تعاريفهم إنهم كالحرباءات يتلونون حسب القضية والموقف حتى انهم مؤخرآ أنشأوا لهم قروبات يتناوبون عليها ليل نهار لأنهم لايريدون أن يتركوا شاردة ولا واردة إلا ويدسون انوفهم العفنة فيها ولنا فيما حدث في بعض الدول التي شردت شعوبها ودمرت بيوتها خير برهان وأقوى دليل على خستهم وقذارتهم أسأل ألله أن يجنبنا ويجنب وطننا وأوطان المسلمين من دسائسهم وخبثهم إنه ولي ذلك والقادر عليه .
.M.
الإنسان يستطيع التغلب عليه فقط بلقوة وعزيمة الإرادة

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