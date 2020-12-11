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شاهد.. صورة نادرة للملك عبدالعزيز في عمر 36 عامًا 

Time منذ 8 ساعات
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شاهد.. صورة نادرة للملك عبدالعزيز في عمر 36 عامًا 

علي القحطاني (صدى):
رصدت صورة نادرة الملك عبدالعزيز آل سعود-طيب الله ثراه- في عمر 36 عامًا، حيث تم التقاطها بالقرب من ثاج في شرق المملكة.

وتعود الصورة لعام 1329هـ/1911م، حيث أظهرت الصورة وجه الملك عبدالعزيز- رحمه الله-  في تلك المرحلة العمرية، فيما لم يتضح المناسبة التي التقطت خلالها الصورة.

وكانت صورة تاريخية للملك المؤسس مع عدد من أبنائه، خلال زيارة للمتحف المصري في القاهرة، انتشرت على نطاق واسع.

ويعود تاريخ الصورة لعام 1365 هـ (1946م، حيث ظهر في الصورة الملك عبدالعزيز وهو يستمع لشرح عن مكونات المتحف، وبرفقته أخوه الأمير عبدالله، وعدد من أبنائه بينهم الملك فهد والملك عبدالله، بالإضافة إلى الأمراء بندر ومحمد ومشعل وعبدالمحسن.

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أحدث التعليقات

abdul
لقاح سياسي اكثر مما هو صحّي ، ومع ذالك بناخدو
القرشي
انا مالي ومال هؤلاء التافهين ولكن حبيت اتكلم في نفس سياق الموضوع . من خلال تجاربي في الحياة وبحكم عملي في احد القطاعات ألأمنية سابقآ شاهدت نوعية من الناس الخطرين جدآ على مستوى الرجال والنساء طبعآ يتقنون بطريقة خرافية و عجيبة جدآ نسج ألأكاذيب ويؤلفون القصص الوهمية بكل تفاصيلها الهامة والغير هامة حتى يظن من يستمع لهم بأنهم صادقين في كل ماقالوه ولن يرتقي الشك إلى ذهن أي أحد بأن هؤلاء المجرمون والمجرمات في حالة تجلي من الخبث الذهني والعقلية الإجرامية وألأخطر من كل ماسبق أنك لو طلبت منهم إعادة ماقالوه لأعادوه لك كما سردوه في المرة ألأولى تمامآ وهذا هو الخطر ألأكبر ولولا وجود أدلة مادية عليهم وقد قبض عليهم في حالة تلبس كاملة لحار المحققون في اقوالهم ولربما صدقوهم ولو لبعض الوقت بأنهم أبرياء مساكين هؤلاء ايها الساده موجودون ألأن بيننا بكثرة ويستغلون مواهبهم الشيطانية تلك في النصب والإحتيال وإستعطاف الناس لو أنكشفوا وأفتضح أمرهم في جريمة ما قاموا بفعلها وبالطبع الكثير من الناس للأسف من يقع في فخاخهم فيتعاطف معهم بل ويصدقهم ويحاول أن يمد لهم يد المساعدة كدعمهم ماديآ او معنويآ إلخ إلخ إلخ لذا لجأوا لمواقع التواصل الإجتماعي التي سيطروا عليها حتى اصبحوا من مشاهيرها وهم في الحقيقة والله أتفه من التفاهة ذاتها . أخواني وأخواتي : إن من تحدثت عنهم موجودون حتى في هذه الصحيفة التي عانت منهم ومن شرورهم فلا تنجرفوا خلف آرائهم التي هم أصلآ لايؤمنون بها وإنما يكتبونها لتنفيذ أجندات أسيادهم الذين امتلكوهم بالمال فباعوا أوطانهم وشعوبهم من أجل زرع الفتنة وإشاعة البلبلة بين ابناء الوطن الواحد فتصدوا لهم رجاء مهما كانت مسميات تعاريفهم إنهم كالحرباءات يتلونون حسب القضية والموقف حتى انهم مؤخرآ أنشأوا لهم قروبات يتناوبون عليها ليل نهار لأنهم لايريدون أن يتركوا شاردة ولا واردة إلا ويدسون انوفهم العفنة فيها ولنا فيما حدث في بعض الدول التي شردت شعوبها ودمرت بيوتها خير برهان وأقوى دليل على خستهم وقذارتهم أسأل ألله أن يجنبنا ويجنب وطننا وأوطان المسلمين من دسائسهم وخبثهم إنه ولي ذلك والقادر عليه .
.M.
الإنسان يستطيع التغلب عليه فقط بلقوة وعزيمة الإرادة
abdul
ههههه. ما ضرّوا إلّا أنفسهم . ٣٠ سنة عقوبات جزئية ومنعها من الإنضمام للإتحاد الأوروبي بحجة وجود حكم إعدام في الدستور التركي - والحقيقة لأن شعبها مسلم - لم يضر الأتراك إلّا أذًى ، ولا يقدروا يقاتلوهم لأنها تملك اقوي جيش في حلف النيتو بعد أمركا . وما تطور إقتصاد تركيا إلّا بعدما أيقن الشعب التركي وحكومته ان اوروبا تريد مواصلة اذلالهم لمئة عام آخر بعدما تنقضي الاتفاقات الموقعة مع اتاتورك في بدايات عام ٢٠٢٣ اي بعد سنتين ونيف . وإنّ غدا لناظره قريب .
ابوفراس
ياااشيخ... 😂 أسألك بالله انت صادق مع نفسك في هذا الطرح الطفولي. يارجل ومالقيت غير سالفة السحر اذكرك باهداف ماجد في الهلال وفي الصين وإنجلترا وهي أهداف بتاريخ سامي كله لعلمك انا ماني نصراوي ولكن ماجد علمنا الفرح يوم كنا نتبهذل من الكويت والعراق في دورات الخليج. ياولد اصحى ولاتنسى تغير الحفاضة.

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