شاهد.. صورة نادرة للملك عبدالعزيز في عمر 36 عامًا 

علي القحطاني (صدى):
رصدت صورة نادرة الملك عبدالعزيز آل سعود-طيب الله ثراه- في عمر 36 عامًا، حيث تم التقاطها بالقرب من ثاج في شرق المملكة.
وتعود الصورة لعام 1329هـ/1911م، حيث أظهرت الصورة وجه الملك عبدالعزيز- رحمه الله- في تلك المرحلة العمرية، فيما لم يتضح المناسبة التي التقطت خلالها الصورة.
وكانت صورة تاريخية للملك المؤسس مع عدد من أبنائه، خلال زيارة للمتحف المصري في القاهرة، انتشرت على نطاق واسع.
ويعود تاريخ الصورة لعام 1365 هـ (1946م، حيث ظهر في الصورة الملك عبدالعزيز وهو يستمع لشرح عن مكونات المتحف، وبرفقته أخوه الأمير عبدالله، وعدد من أبنائه بينهم الملك فهد والملك عبدالله، بالإضافة إلى الأمراء بندر ومحمد ومشعل وعبدالمحسن.