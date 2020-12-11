البكيري يهاجم لجنة الانضباط بعد أنباء عن خصم 3 نقاط من الاتحاد: "4 مواسم نائمة" 

ماجد محمد (صدى):
هاجم الإعلامي الرياضي محمد البكيري، لجنة الانضباط بعد أنباء عن خصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد الموسم الجاري بسبب عدم دفع مستحقات اللاعب فيصل الخراع في الوقت المحدد.
وقال " البكيري ": " يقال.. وياكثر مايقال إن لجنة الانضباط ستحسم 3 نقاط من رصيد الاتحاد في موسم 2021/2020 بسبب مبلغ مستحق في قضية اللاعب الخراع، صادر بها حكم موسم 2017/2016 ".
وأضاف: " أين هي اللجنة من 4 مواسم نائمة، ثم تحركت الآن؟ هزلت، ولماذا لم يحسم المبلغ من مستحقات النادي في الوزارة طوال سنوات مثلا؟ ".
وتابع: "ما أن يفيق الاتحاد، إلا و تترامى عليه القضايا من جهه، والتعقيدات من جهه، مثل اللعب لزاما على ملعب نادي الشباب عربيا ودوريا، وهوبا، يطلع ملعب الجوهرة سيغلق للصيانة!؟، ويالا دبروا لكم ملعب، حوسه".