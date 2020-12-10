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بالفيديو.. الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا بالمملكة

Time منذ ساعة
Views 2051
بالفيديو.. الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا بالمملكة

الرياض (صدى):
كشف استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي، أمس الخميس، عن الفئات ذات الأولوية في المملكة للتطعيم باللقاح المُضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور طارق الأزرقي في مداخلة مع قناة "الإخبارية"، إن المملكة وبقية دول العالم سيكون لديها ترتيب للفئات التي سيتم تقديم اللقاح لها، لافتًا إلى أنه سيتم البدء بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة الشديدة بالفيروس.

وأشار إلى أن تلك الفئات تشمل العاملين الصحيين وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، كون تطعيم تلك الفئات سيساهم في منع الإصابات الشديد التي تسبب الوفاة، على أن يتم توزيع اللقاح بعد ذلك على بقية المواطنين.

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أحدث التعليقات

علي
الله يرحمه ويغفر له قد قضى إلى ربه والله ارحم بنا من أنفسنا َ اي واحد منا معرض الغلط الا من رحم ربي وكلنا مذنبون بشكل أو بآخر والله هو التواب الرحيم.
نجاة محمد
مين اللي محترق انا معاصي بس انت مو فاتح بل انت قافل مخك ودا رأي ايش خصك فيا
عدو الخونة
هههه كنت داخل ناوي ادعي عليك بقعا تصوعك بين ضلوعك بس بعد ماشفت عيونها غيرت رايي والسموحة منك
زائر
ليه ماسدد المبلغ وكم هو
عدو الخونة
نريد اسلوب طاش 1 وطاش 2 ... في مراحله الاولى بعيدا عن جلد الذات وفرض سلوكايت لا يتقبلها المجتمع مستر بيين 40 سنة تقريبا لم ينتقد خصوصية المجتمع البريطاني ومع هذا نال اعجاب الكرة الارضية طوال تلك المدة لانه انتقد ساوكيات ترفضها الانسانية كالانانية البخل الخوف الهلوع السذاجة مفارقات المواقف وما ينتج عنها من طرافة بريئة كما عبر ايضا عن اللصوص واصحاب العادات التي الكل يرد التخلص منها كالسكر مثلا وغيرها من المواقف الكثيرة جدا بكثر حركة البشر انظر كيف جعل الجميع وباسلوب مقنع يشمئزون من ترك تفريش اسنانهم من ذوي روائح الفم الكريهة لكن بنفس الوقت رأيناه يتتقد فرنسا باسلوب اضحك الفرنسيين انفسهم نبغي فهد الحيان في الكشتة ويوسف الجراح في حلقة المخدرات والقصبي والسدحان بحلقة المرور نريد ابداعهم بثوب جديد لا يقل روعة عما اتحفونا فيه نبغي ذيك الشلة عيال البلد اللي كما ابدعوا في مناقشة قضايا وسلوكيات متفق على رفضها نريد تكرار تلك التجربة بثوب جديد مثلما كانت وقتها جديدة تماما على الساحة السعودية وسرعان ماتقبلتها شرائح كبيرة على مستوى العالم العربي هل زالت تلك السلوكيات؟ لا اذا هل عقم فكر ما.... ان يعيد التعبير عنها باسلوب لا يقل عن حبكة النسخة الاولى منها اين علي الهويرني وشجرته بخلفيته السينمائية اين جيزاني اتكيت اين فلان وفلان وفلان ممن تعرفهم انت او انتم او يعرفهم هو او هي او هم؟ ومن الطرف الاخر اين كذلك من يحفزهم ويخبرهم او يذكرهم انهم فنانين بغريزتهم لكنهم يجهلون ذلك؟ ام سنتركها لزعيط ومعيظ ونبحلق عيوننا كالنسوان ننتظرهم يخطفون ازواجنا لنتفرغ نحن للسب والشتم؟ لا تستقل نفسك فحتما لديك ماتقدمه وليس شرطا ان تخرج لنا كل لحظة موضوعا اذا ليس بامكانك ذلك وانما قدم ماعندك انت الان وهو او هي تقدم افكارها وانا اقدم افكاري وستتلاقح الافكار وهذا سيفتق عقولنا عن مواهب وابدعات كنا بحاجة الى من يذكرنا بها او نلمحها من فكرة اخرى من هذا او ذاك وسنخرج بمحصلة تدفع مسيرتنا الوطنية بافكارنا وافعالنا نحو تجربة وطنية ربما غيرنا فيها وجه العالم فليس برنامج الليث الابيض او برنامج سنان وغيرها باحسن حال منا ونحن كنا من نعرف ولا زلنا موعودين ومؤهلين الان اكثر من اي وقت اخر لاخذ زمام المبادرة... لدينا طاقات طاقات مركونة يتخطفها اهل الشر وحان اطلاق كوامنها لما فيه الخير للبشرية جميعا

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