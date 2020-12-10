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تحديد مكان إقامة السوبر الافريقي

Time منذ 31 دقيقة
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تحديد مكان إقامة السوبر الافريقي

وكالات (صدى):
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، رسميًا عن إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي، في النصف الأول من عام 2021 في قطر.

وقال الاتحاد الإفريقي، في بيان له:"في ظل صعوبة التوصل لاتفاق مع الاتحاد القطري لكرة القدم لتنظيم بطولة كأس السوبر 2019-2020 الأهلي ضد نهضة بركان، قررت اللجنة التنفيذية إقامة كأس السوبر في النصف الأول من عام 2021".

وكان الأهلي المصري، قد تأهل لمباراة السوبر الإفريقي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، بينما يخوض نهضة بركان المواجهة بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية أمام نادي بيراميدز المصري.

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
إذا غلب جنس على آخر ضهر لنا مثليين وقوم لوط آخرين يا شيخ الجرجير لقد خلق الله كل شئ بحكمة وقدر جل جلاله
🚴‍♀️
اكد جوخدار بانه سيبدأ بتطعيم اللقاح قبل نهاية ٢٠٢٠.... 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 قل خلال اسبوعين... قال قبل ٢٠٢٠... اممممحق تصريح
ابن حزم
سبحان الله
ابن حزم
😂😂😂😂😂 ماشاء الله
ابن حزم
الله يرحمه ويغفرله

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