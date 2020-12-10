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توضيح من الصحة بشأن موعد البدء في تطعيم لقاح كورونا

Time منذ ساعة
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توضيح من الصحة بشأن موعد البدء في تطعيم لقاح كورونا

الرياض (صدى):
قال وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار أنه سيتم البدء بتطعيم لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا رسميا في المملكة قبل نهاية عام 2020.

وأوضح جوخدار أنه تم تسجيل لقاح كورونا فايزر-بيونتيك بهيئة الغذاء والدواء وسيتم توريد اللقاح للمملكة، مؤكدًا أن اللقاح ثبتت فعاليته.

كانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد أعلنت اليوم الخميس موافقتها على تسجيل لقاح كورونا فايزر-بيونتيك (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في المملكة العربية السعودية، بعد أن تقدمت شركة “فايزر” لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
إذا غلب جنس على آخر ضهر لنا مثليين وقوم لوط آخرين يا شيخ الجرجير لقد خلق الله كل شئ بحكمة وقدر جل جلاله
🚴‍♀️
اكد جوخدار بانه سيبدأ بتطعيم اللقاح قبل نهاية ٢٠٢٠.... 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 قل خلال اسبوعين... قال قبل ٢٠٢٠... اممممحق تصريح
ابن حزم
سبحان الله
ابن حزم
😂😂😂😂😂 ماشاء الله
ابن حزم
الله يرحمه ويغفرله

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