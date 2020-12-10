الأعداد السابقة للصحيفة

عبدالفتاح آدم يجري عملية الرباط الصليبي بنجاح 

Time منذ 28 دقيقة
Views 1392
عبدالفتاح آدم يجري عملية الرباط الصليبي بنجاح 

ماجد محمد (صدى):
أجرى مهاجم ‎النصر و المعار للرائد، اللاعب عبدالفتاح آدم عملية الرباط الصليبي، بنجاح.

وكان نادي الرائد، أعلن عن تفاصيل إصابة عبدالفتاح آدم نجم الفريق المعار من نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويعد عبدالفتاح آدم من أبرز المهاجمين في الدوري خلال الفترة الماضية، حتى أصبح عنصرًا هامًا في الفريق منذ انطلاق الموسم الحالي.

وأصدر نادي الرائد بشكل رسمي بيانًا، يعلن فيه إصابة عبدالفتاح آدم بقطع في الرباط الصليبي بعد الإصابة الذي تعرض لها في لقاء فريقه أمام العين.

ويأتي البيان:" أكدت الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم على موضع إصابة لاعب الرائد المعار من النصر الكابتن عبدالفتاح آدم عن وجود قطع بالرباط الصليبي بعد إصابته بلقاء العين ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا ولا يحيجنا لهذا اللقاح ولا لغيره .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

أخر الأخبار

الصقري : إذا كانت مستحقات الخراع واجبة السداد منذ 2017 كيف سجل الاتحاد لاعبيه
الصقري : إذا كانت مستحقات الخراع واجبة السداد منذ 2017 كيف سجل الاتحاد لاعبيه
Time منذ 24 ثانية Views 74
توضيح من الصحة بشأن موعد البدء في تطعيم لقاح كورونا
توضيح من الصحة بشأن موعد البدء في تطعيم لقاح كورونا
Time منذ دقيقة Views 1042
مستشارة أسرية: المرأة التي تكتفي ماديا وتطلب الطلاق لديها "خلل"
مستشارة أسرية: المرأة التي تكتفي ماديا وتطلب الطلاق لديها "خلل"
Time منذ 23 دقيقة Views 1160
عبدالفتاح آدم يجري عملية الرباط الصليبي بنجاح 
عبدالفتاح آدم يجري عملية الرباط الصليبي بنجاح 
Time منذ 28 دقيقة Views 1392
"الدفاع" تعلن عن فتح بوابة القبول للوظائف العسكرية
"الدفاع" تعلن عن فتح بوابة القبول للوظائف العسكرية
Time منذ 41 دقيقة Views 1807
بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته بمشاركة كويلار
بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته بمشاركة كويلار
Time منذ 46 دقيقة Views 1464
شاهد.. زوج هنادي الكندري يهاجم عبدالله بهمن: آخر شخص يتكلم عن الشرف
شاهد.. زوج هنادي الكندري يهاجم عبدالله بهمن: آخر شخص يتكلم عن الشرف
Time منذ 52 دقيقة Views 662
شاهد.. "آل الشيخ" يكشف ملامح الفكرة الأولى التي دعمتها هيئة الترفيه 
شاهد.. "آل الشيخ" يكشف ملامح الفكرة الأولى التي دعمتها هيئة الترفيه 
Time منذ 58 دقيقة Views 1759
قذارة عمال في الطبخ
قذارة عمال في الطبخ
Time منذ ساعة Views 392
صادت زوجها يخونها وجاها الرد
صادت زوجها يخونها وجاها الرد
Time منذ ساعة Views 486