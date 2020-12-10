عبدالفتاح آدم يجري عملية الرباط الصليبي بنجاح 

ماجد محمد (صدى):
أجرى مهاجم النصر و المعار للرائد، اللاعب عبدالفتاح آدم عملية الرباط الصليبي، بنجاح.
وكان نادي الرائد، أعلن عن تفاصيل إصابة عبدالفتاح آدم نجم الفريق المعار من نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
ويعد عبدالفتاح آدم من أبرز المهاجمين في الدوري خلال الفترة الماضية، حتى أصبح عنصرًا هامًا في الفريق منذ انطلاق الموسم الحالي.
وأصدر نادي الرائد بشكل رسمي بيانًا، يعلن فيه إصابة عبدالفتاح آدم بقطع في الرباط الصليبي بعد الإصابة الذي تعرض لها في لقاء فريقه أمام العين.
ويأتي البيان:" أكدت الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم على موضع إصابة لاعب الرائد المعار من النصر الكابتن عبدالفتاح آدم عن وجود قطع بالرباط الصليبي بعد إصابته بلقاء العين ".