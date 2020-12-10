الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته بمشاركة كويلار

Time منذ 46 دقيقة
Views 1464
بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته بمشاركة كويلار

نواف السالم (صدى):
استأنف فريق نادي الهلال تدريباته، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة يومين، فيما ركز الجهاز الفني في الحصة التدريبية التي أقيمت على الملعب الرديف بمقر النادي على الجوانب الفنية والتكتيكية.

وفرض الجهاز الفني تدريبات متنوعة على كامل الملعب، تنوعت ما بين تدريبات بدنية ولياقية والتسديد على المرمى، حيث شارك اللاعب جوستافو كويلار في الجزء الأول من المران، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي.

واختتم المدير الفني رازفان لوشيسكو المران بمناورة على جزء من الملعب، كما يجري فريق الهلال مساء الغد مرانا اعتياديا، استعدادا لمواجهة ضيفه الوحدة الأحد المقبل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا ولا يحيجنا لهذا اللقاح ولا لغيره .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

أخر الأخبار

الصقري : إذا كانت مستحقات الخراع واجبة السداد منذ 2017 كيف سجل الاتحاد لاعبيه
الصقري : إذا كانت مستحقات الخراع واجبة السداد منذ 2017 كيف سجل الاتحاد لاعبيه
Time منذ 14 ثانية Views 74
توضيح من الصحة بشأن موعد البدء في تطعيم لقاح كورونا
توضيح من الصحة بشأن موعد البدء في تطعيم لقاح كورونا
Time منذ دقيقة Views 1038
مستشارة أسرية: المرأة التي تكتفي ماديا وتطلب الطلاق لديها "خلل"
مستشارة أسرية: المرأة التي تكتفي ماديا وتطلب الطلاق لديها "خلل"
Time منذ 23 دقيقة Views 1160
عبدالفتاح آدم يجري عملية الرباط الصليبي بنجاح 
عبدالفتاح آدم يجري عملية الرباط الصليبي بنجاح 
Time منذ 28 دقيقة Views 1385
"الدفاع" تعلن عن فتح بوابة القبول للوظائف العسكرية
"الدفاع" تعلن عن فتح بوابة القبول للوظائف العسكرية
Time منذ 41 دقيقة Views 1807
بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته بمشاركة كويلار
بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته بمشاركة كويلار
Time منذ 46 دقيقة Views 1464
شاهد.. زوج هنادي الكندري يهاجم عبدالله بهمن: آخر شخص يتكلم عن الشرف
شاهد.. زوج هنادي الكندري يهاجم عبدالله بهمن: آخر شخص يتكلم عن الشرف
Time منذ 52 دقيقة Views 662
شاهد.. "آل الشيخ" يكشف ملامح الفكرة الأولى التي دعمتها هيئة الترفيه 
شاهد.. "آل الشيخ" يكشف ملامح الفكرة الأولى التي دعمتها هيئة الترفيه 
Time منذ 58 دقيقة Views 1759
قذارة عمال في الطبخ
قذارة عمال في الطبخ
Time منذ ساعة Views 391
صادت زوجها يخونها وجاها الرد
صادت زوجها يخونها وجاها الرد
Time منذ ساعة Views 486