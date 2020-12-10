بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته بمشاركة كويلار

نواف السالم (صدى):
استأنف فريق نادي الهلال تدريباته، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة يومين، فيما ركز الجهاز الفني في الحصة التدريبية التي أقيمت على الملعب الرديف بمقر النادي على الجوانب الفنية والتكتيكية.
وفرض الجهاز الفني تدريبات متنوعة على كامل الملعب، تنوعت ما بين تدريبات بدنية ولياقية والتسديد على المرمى، حيث شارك اللاعب جوستافو كويلار في الجزء الأول من المران، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي.
واختتم المدير الفني رازفان لوشيسكو المران بمناورة على جزء من الملعب، كما يجري فريق الهلال مساء الغد مرانا اعتياديا، استعدادا لمواجهة ضيفه الوحدة الأحد المقبل.