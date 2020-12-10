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شاهد.. "آل الشيخ" يكشف ملامح الفكرة الأولى التي دعمتها هيئة الترفيه 

Time منذ 57 دقيقة
Views 1759
شاهد.. "آل الشيخ" يكشف ملامح الفكرة الأولى التي دعمتها هيئة الترفيه 

الرياض (صدى):
كشف رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن ملامح الفكرة الأولى من العشرين التي دعمتها " الترفيه ".

وقال " آل الشيخ ":" الفكرة الأولى من العشرين ودعمناها في هيئة الترفيه، وإن شاءالله تعجبكم الوعد فيها آخر ديسمبر بإذن الله، وتراني بغث الشركة كل شوي بزيارة أتابع المشروع ".

وكان " آل الشيخ " وجه طلبا من المواطنين والمقيمين في المملكة بتقديم مقترحات لأنشطة ترفيهيه.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو، قال فيه: " أنا أبغى أنكم تفتحون فرصة لكل سعودي وسعودية ومقيم، الأولوية للسعودي والسعودية وبرضه للمقيم في البلد يرسل مقطع مدته 3 دقائق يشرح فكرة ترفيهية هو قادر على تنفيذها وتفيدنا ".

وتابع آل الشيخ، قائلا: " ما يرسل لنا خرابيط ويضيع وقتنا، وتفرزون أهم الفرص وأهم 20 مبادرة في هذه إحنا بنتبناها شخصيا كهيئة ترفيه في جميع مناطق المملكة أنا أبغى تجي آلاف المبادرات لمدة 3 دقائق يعمل لها بريزنتاشن فيديو مرتب ما يضيع وقتنا الله يعافيه ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا ولا يحيجنا لهذا اللقاح ولا لغيره .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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