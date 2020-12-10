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بالفيديو.. "الصحة" توضح حقيقة وفاة 6 أشخاص بعد أخذ لقاح كورونا 

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. "الصحة" توضح حقيقة وفاة 6 أشخاص بعد أخذ لقاح كورونا 

الرياض (صدى):
كشف وكيل الصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، عن حقيقة وفاة 6 أشخاص بعد أخذ لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال " جوخدار ":" سجلت 6 حالات وفاة بالفعل وكلها كانت جلطة دماغية وجلطة قلب ليس لها علاقة باللقاح نهائيا  ".

وأوضح أنه تم تفصيل أسباب الوفاة، وعلاقتها بالعمر والأعراض الأخري التي أثبتت أن اللقاح ليس له دخل مباشر في الوفاة ".

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الخميس، عن تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 248 حالة ، ووفاة 10 حالات.

وسجلت منطقة الرياض 47 حالة، ومنطقة مكة المكرمة 38 حالة، والمدينة المنورة 17 حالة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا ولا يحيجنا لهذا اللقاح ولا لغيره .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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