المملكة تعلن عن استضافة حدث رياضي عالمي

نواف السالم (صدى):
تستعد المملكة لاستضافة نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3X3 التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، في نسختها التاسعة التي ستقام منافساتها في محافظة جدة للمرة الثانية.
ويشارك في الجولة 12 فريقاً يمثلون نخبة الفرق في العالم، حيث ستقام منافسات الجولة النهائية خلال الفترة من 18 – 19 ديسمبر الجاري.
يجدر الإشارة إلى أن استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي في رياضة كرة السلة يأتي ضمن سلسلة من الأحداث والفعاليات الرياضية التي تستضيفها وتقيمها وزارة الرياضة في مختلف المناطق ضمن مبادراتها وأهدافها المنبثقة من رؤية 2030، حيث تأتي هذه الجولة بدعم من برنامج "جودة الحياة" بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، وذلك في إطار نشر هذه اللعبة وزيادة ممارسيها في أوساط المجتمع.