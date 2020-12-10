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المملكة تعلن عن استضافة حدث رياضي عالمي

Time منذ 26 دقيقة
Views 1531
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المملكة تعلن عن استضافة حدث رياضي عالمي

نواف السالم (صدى):
تستعد المملكة لاستضافة نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3X3 التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، في نسختها التاسعة التي ستقام منافساتها في محافظة جدة للمرة الثانية.

ويشارك في الجولة 12 فريقاً يمثلون نخبة الفرق في العالم، حيث ستقام منافسات الجولة النهائية خلال الفترة من 18 – 19 ديسمبر الجاري.

يجدر الإشارة إلى أن استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي في رياضة كرة السلة يأتي ضمن سلسلة من الأحداث والفعاليات الرياضية التي تستضيفها وتقيمها وزارة الرياضة في مختلف المناطق ضمن مبادراتها وأهدافها المنبثقة من رؤية 2030، حيث تأتي هذه الجولة بدعم من برنامج "جودة الحياة" بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، وذلك في إطار نشر هذه اللعبة وزيادة ممارسيها في أوساط المجتمع.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يبقى المحيط شاغرا وإن كان الشغر استشعارا
🚴‍♀️
هي ذاك...ما قصدت وكان وقتها انتشر مقطع للجريمه... السوارنه والفلاطزه فيهم اجرام وجرأه على البلد و ابناءه تحتم تطهير البلد منهم..
د محمد ماجد بخش
بقدر الثبات تبتعد الذرات وبقدر تمثيل درجة الارتباط تبقى درجات الفراغ متاحة للتعبئة سواء بوحدات ذرات العناصر بحسب ارتباطها المكمل لدرجة تمثيلها كمركز حيث يبقى محيط الذرة شاعرا ولكنها مستقرة من خلال مركز الثقل المغناطيسي الموحد التي هي شريك رئيسي فيه وإن كانت ذرة طرفية لأن وحدة المغناطيسية لا تميز بين كثافة ثقل خارج مركز المجموع أو داخله لأنها وحدات مكافئة مكملة أو متممة لوحدة مجموع الكتلة المغناطيسية
بلبل البحر
الله يصيبك بمصيبة تمنعك من الظهور الاعلامي وتجعلك تتمنين الموت
abdul
المرأة إذا استقبلها بعلها أيّمااستقبال وصار صوابه أكثر من خطئه ، حينها تكون مطواعا له في كل ما يأمر وينهى .

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