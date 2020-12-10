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 "المطلق" يوضح التصرف الشرعي لمن فاتته صلاة الظهر ودخل وقت العصر " فيديو " 

Time منذ 58 دقيقة
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 "المطلق" يوضح التصرف الشرعي لمن فاتته صلاة الظهر ودخل وقت العصر " فيديو " 

الرياض (صدى):
أوضح عضو هيئة  كبار  العلماء الشيخ عبدالله المطلق، التصرف الشرعي لمن فاتته صلاة الظهر ودخل وقت العصر.

و قال " المطلق " خلال حواره عبر برنامج " فتاوي ":" يجب أن يصلي الظهر أولا لأن صلاة العصر وقتها مديد والظهر تجمع إلى العصر فتصلي الظهر ثم تصلي العصر ".

وكان المطلق نصح زوجة قالت إن زوجها يتضجر ويمنعها من رعايتها لوالدتها المقعدة والتي تحتاج لعناية دائمة، بأن تسعى إلى إبقائها معها في المنزل أو تسكن إلى جوارها.

وأشار إلى أن بعض الزوجات تجلس عند والدتها نصف الأسبوع وتترك منزلها، وهذه فترة طويلة، مبينا أن المرأة إذا تقدمت في السن يجب إحضار عاملة منزلية عاقلة تجلس معها، ويتناوب أبناؤها وبناتها في زيارتها.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يبقى المحيط شاغرا وإن كان الشغر استشعارا
🚴‍♀️
هي ذاك...ما قصدت وكان وقتها انتشر مقطع للجريمه... السوارنه والفلاطزه فيهم اجرام وجرأه على البلد و ابناءه تحتم تطهير البلد منهم..
د محمد ماجد بخش
بقدر الثبات تبتعد الذرات وبقدر تمثيل درجة الارتباط تبقى درجات الفراغ متاحة للتعبئة سواء بوحدات ذرات العناصر بحسب ارتباطها المكمل لدرجة تمثيلها كمركز حيث يبقى محيط الذرة شاعرا ولكنها مستقرة من خلال مركز الثقل المغناطيسي الموحد التي هي شريك رئيسي فيه وإن كانت ذرة طرفية لأن وحدة المغناطيسية لا تميز بين كثافة ثقل خارج مركز المجموع أو داخله لأنها وحدات مكافئة مكملة أو متممة لوحدة مجموع الكتلة المغناطيسية
بلبل البحر
الله يصيبك بمصيبة تمنعك من الظهور الاعلامي وتجعلك تتمنين الموت
abdul
المرأة إذا استقبلها بعلها أيّمااستقبال وصار صوابه أكثر من خطئه ، حينها تكون مطواعا له في كل ما يأمر وينهى .

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