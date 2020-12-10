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صورة تاريخية للملك خالد أثناء إزاحة الستار عن باب الكعبة الجديد قبل 40 عام

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صورة تاريخية للملك خالد أثناء إزاحة الستار عن باب الكعبة الجديد قبل 40 عام

علي القحطاني (صدى):
أظهرت صورة تاريخية متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ‏الملك خالد بن عبدالعزيز أثناء إزاحته الستار عن باب الكعبة الجديد وغسل الكعبة ،

وبينت الصورة التي يعود تاريخها إلى عام 1399 هــ 1979 م الأمراء فهد بن عبد العزيز وعبدالله (الملكين)،والأمير فواز بن عبدالعزيز أمير مكة رحمهم الله جميعا .

يذكر أن الملك خالد بن عبد العزيز رابع ملوك الدولة السعودية الحديثة، وقد حكم البلاد بعد الملك فيصل، وقد استمر حكمه من عام 1975 حتى عام 1982م.

ووصف عهد الملك خالد بعهد الخير، وكان يسانده وقتها الملك الراحل فهد بن عبد العزيز عندما كام وليا للعهد, حيث انطلقت البلاد في سباق مع التنمية، عُرفت بسنوات الطفرة التي تزامنت مع تنفيذ الخطة الخمسية الثانية للتنمية التي بلغت متطلباتها المالية نحو 500 مليار ريال.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يبقى المحيط شاغرا وإن كان الشغر استشعارا
🚴‍♀️
هي ذاك...ما قصدت وكان وقتها انتشر مقطع للجريمه... السوارنه والفلاطزه فيهم اجرام وجرأه على البلد و ابناءه تحتم تطهير البلد منهم..
د محمد ماجد بخش
بقدر الثبات تبتعد الذرات وبقدر تمثيل درجة الارتباط تبقى درجات الفراغ متاحة للتعبئة سواء بوحدات ذرات العناصر بحسب ارتباطها المكمل لدرجة تمثيلها كمركز حيث يبقى محيط الذرة شاعرا ولكنها مستقرة من خلال مركز الثقل المغناطيسي الموحد التي هي شريك رئيسي فيه وإن كانت ذرة طرفية لأن وحدة المغناطيسية لا تميز بين كثافة ثقل خارج مركز المجموع أو داخله لأنها وحدات مكافئة مكملة أو متممة لوحدة مجموع الكتلة المغناطيسية
بلبل البحر
الله يصيبك بمصيبة تمنعك من الظهور الاعلامي وتجعلك تتمنين الموت
abdul
المرأة إذا استقبلها بعلها أيّمااستقبال وصار صوابه أكثر من خطئه ، حينها تكون مطواعا له في كل ما يأمر وينهى .

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