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شاهد.. صورة نادرة للملك عبدالعزيز في عمر 36 عامًا 

Time منذ 34 دقيقة
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شاهد.. صورة نادرة للملك عبدالعزيز في عمر 36 عامًا 

علي القحطاني (صدى):
رصدت صورة نادرة الملك عبدالعزيز آل سعود-طيب الله ثراه- في عمر 36 عامًا، حيث تم التقاطها بالقرب من ثاج في شرق المملكة.

وتعود الصورة لعام 1329هـ/1911م، حيث أظهرت الصورة وجه الملك عبدالعزيز- رحمه الله-  في تلك المرحلة العمرية، فيما لم يتضح المناسبة التي التقطت خلالها الصورة.

وكانت صورة تاريخية للملك المؤسس مع عدد من أبنائه، خلال زيارة للمتحف المصري في القاهرة، انتشرت على نطاق واسع.

ويعود تاريخ الصورة لعام 1365 هـ (1946م، حيث ظهر في الصورة الملك عبدالعزيز وهو يستمع لشرح عن مكونات المتحف، وبرفقته أخوه الأمير عبدالله، وعدد من أبنائه بينهم الملك فهد والملك عبدالله، بالإضافة إلى الأمراء بندر ومحمد ومشعل وعبدالمحسن.

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أحدث التعليقات

الملل5
كل شي في الحياة لها بداية ونهاية وما فعل الا ولها ردة فعل وما من عمل الا ولها نتيجة اما ايجابيه او سلبيه والله خلق الخلق وهو اعلم بخلقه وكل شي خلقه لها مكملات لان المخلوق بطبيعته في نقصه يحتاج الي اكل وشرب وامان ومال وسكن وغيره اما المراءة اذا استقلت وصار لها الحرية جزء او مطلقه فانه سوف تجد نفسها هي اكبر خاسر
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههه خرب شقى اليوم في خطوات..
ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ، خيبك الله ياالنجس الخبيث ...
ابن اليمن
شي جميل وجزاهم الله خير طيب والذي جالس يشتغل عند كفيلة وكفيلة لم يجدد لة الاقامة سنتين .. ويريد ينقل كفالة من يتحمل الفترة السابقة من الرسوم
عدو الخونة
الزوجة سورية مجنسة

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