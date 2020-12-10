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صحة القريات تعلن آلية رصد السلوكيات المخالفة للإجراءات الوقائية

Time منذ 49 دقيقة
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صحة القريات تعلن آلية رصد السلوكيات المخالفة للإجراءات الوقائية

الرياض (صدى):
اعتمدت صحة القريات آلية متابعة ورصد السلوكيات المخالفة للإجراءات الوقائية التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا تطبيق سناب شات، للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وذلك بناء على توجيهات وزارة الصحة.

وأوضحت صحة القريات أن المراقبة والمتابعة اليومية لكل ما ينشر في خرائط سناب شات من المخالفات للإجراءات الاحترازية والتجمعات، عطفا على متابعة حسابات المؤثرين والمشاهير في المحافظة وقراها، مع توثيق لأي شخص لا يلتزم بتغطية الفم والأنف وبالتباعد الاجتماعي والجسدي، ورصد مظاهر الاكتظاظ والتزام وتحديد نوع ومكان المخالفة.

وأضافت أنها ترفع المخالفات مباشرةً مع مواقعها، حيث ستكون متابعة المخالفات في المولات والأماكن العامة والحدائق والمساجد والمستشفيات والمناسبات، وسيتم فرزها وإرسالها إلى الصحة ثم إرسالها إلى الأمن والسلامة ثم متابعة موضوع تصعيدها إلى مقام الإمارة.

ودعت صحة القريات الجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات الوقاية تحقيقًا للمصلحة العامة.

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أحدث التعليقات

الملل5
كل شي في الحياة لها بداية ونهاية وما فعل الا ولها ردة فعل وما من عمل الا ولها نتيجة اما ايجابيه او سلبيه والله خلق الخلق وهو اعلم بخلقه وكل شي خلقه لها مكملات لان المخلوق بطبيعته في نقصه يحتاج الي اكل وشرب وامان ومال وسكن وغيره اما المراءة اذا استقلت وصار لها الحرية جزء او مطلقه فانه سوف تجد نفسها هي اكبر خاسر
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههه خرب شقى اليوم في خطوات..
ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ، خيبك الله ياالنجس الخبيث ...
ابن اليمن
شي جميل وجزاهم الله خير طيب والذي جالس يشتغل عند كفيلة وكفيلة لم يجدد لة الاقامة سنتين .. ويريد ينقل كفالة من يتحمل الفترة السابقة من الرسوم
عدو الخونة
الزوجة سورية مجنسة

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