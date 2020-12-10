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بالفيديو.. المستودعات المبردة في المملكة تترقب وصول لقاح كورونا 

Time منذ 55 دقيقة
Views 1476
بالفيديو.. المستودعات المبردة في المملكة تترقب وصول لقاح كورونا 

علي القحطاني (صدى):
جهزت الجهات المختصة المستودعات المبردة في مطار الملك خالد الدولي لاستقبال اللقاح المضاد لفيروس كورونا " كوفيد 19 " بعد اعتماده من هيئة الغذاء والدواء.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي خلال لقائه بقناة العربية، إن مهمتهم تتمثل في التأكد من فعالية اللقاح والاطلاع على الدراسات السريرية، وسلامته من خلال التجارب التي أجريت عليه، إضافة إلى جودته.

يذكر أن الهيئة أعلنت اليوم موافقتها على تسجيل لقاح " فايزر-بيونتيك " بعد الطلب الذي تقدمت به الشركة المصنعة.

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أحدث التعليقات

الملل5
كل شي في الحياة لها بداية ونهاية وما فعل الا ولها ردة فعل وما من عمل الا ولها نتيجة اما ايجابيه او سلبيه والله خلق الخلق وهو اعلم بخلقه وكل شي خلقه لها مكملات لان المخلوق بطبيعته في نقصه يحتاج الي اكل وشرب وامان ومال وسكن وغيره اما المراءة اذا استقلت وصار لها الحرية جزء او مطلقه فانه سوف تجد نفسها هي اكبر خاسر
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههه خرب شقى اليوم في خطوات..
ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ، خيبك الله ياالنجس الخبيث ...
ابن اليمن
شي جميل وجزاهم الله خير طيب والذي جالس يشتغل عند كفيلة وكفيلة لم يجدد لة الاقامة سنتين .. ويريد ينقل كفالة من يتحمل الفترة السابقة من الرسوم
عدو الخونة
الزوجة سورية مجنسة

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