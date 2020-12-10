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أستاذ علم الفيروسات يكشف تفاصيل لقاح "فايزر" المضاد لكورونا "فيديو" 

Time منذ 13 دقيقة
Views 1367
أستاذ علم الفيروسات يكشف تفاصيل لقاح "فايزر" المضاد لكورونا "فيديو" 

الرياض (صدى):
قال أستاذ علم الفيروسات السريري المساعد بجامعة نجران، الدكتور أحمد الشهري، إن هيئة  الغذاء والدواء ستقوم بتحليل لقاح " فايزر- بيونتيك " المضاد لـفيروس كورونا من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه لضمان جودته.

وأضاف " الشهري " خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" فاعلية لقاح كورونا لا توجد عليها إشكالية، بينما معيار السلامة لا يوجد عليه مشكلة ولا يحتوي على أي مخاطر ".

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الخميس، عن تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 248 حالة ، ووفاة 10 حالات.

وسجلت منطقة الرياض 47 حالة، ومنطقة مكة المكرمة 38 حالة، والمدينة المنورة 17 حالة، فيما جاءت باقي المناطق وفقاً للبيان المرفق.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
قلنا لكم الف مره السوارنه والفلاطزه انجس من مشى على الارض... ولزوم تطهير البلد منهم
لجنة مرافبة رياضية
لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي غضت النظر عن معاقبة حمدالله بسبب عدم صعوده للمنصة للسلام على نائب جلالة الملك حفظه الله . للأسف الشديد لجنة غاشلة يديرها فاشلون بمرتبة وزير ورئيس أتحاد !!
محمد سبتان
م ررره واثق
🚴‍♀️
واضح وضوح البليله بالطاسه ان من قام به اجنبي عربي او طرش... وضعه على قبر قريبه الميت ثم جاء مطوع فا شتله ورماه بالشارع لينكر المنكر.. هاو حكمت... عوال البلد لا يكتبون بالميلادي ولا يعترفون بالنحت عالحجر اسماء الاموات...
.M.
وسيم حلو ماشاءالله وقلبه طيب

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