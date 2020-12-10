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الصحة توضح طرق الوقاية من فيروس زيكا

Time منذ 22 دقيقة
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الصحة توضح طرق الوقاية من فيروس زيكا

الرياض (صدى):
قالت وزارة الصحة أن فيروس زيكا يعد فيروسًا مستجدًّا ينتقل عن طريق لدغة بعوضة معينة تسمى الزاعجة المصرية.

وأوضحت وزارة الصحة أن كثيرًا من المصابين به لا يعانون أعراضًا، ولكن قد يعاني بعضهم أعراضًا خفيفة. والأعراض الأكثر شيوعًا هي ارتفاع درجة الحرارة وطفح جلدي وصداع الرأس وألم المفاصل، غالبًا في مفاصل اليدين والقدمين، والتهاب ملتحمة العين (احمرار العينين)، وألم عضلي.

وبينت وزارة الصحة، الطرق التي ينتقل بها فيروس زيكا بين المصابين به، وهي لدغات البعوض الحامل للفيروس من نوع الزاعجة المصرية (إيديس) التي تكون أكثر نشاطًا خلال اليوم، خصوصًا في منتصف الصباح، والساعات الأخيرة بعد الظهر.

وأشارت إلى أنه يمكن أن ينتقل عن طريق الأم إلى الجنين في أثناء الحمل عبر المشيمة، أو نقل الدم، أو الاتصال الجنسي مع شخص مصاب، أو فترة حضانة المرض

كما أوضحت أنه لا علاج أو لقاح لفيروس زيكا، لكن هناك علاجًا للأعراض لتخفيف الحمى، وآلام المفاصل بالإضافة إلى الحصول على قسط كبير من الراحة، والإكثار من شرب السوائل؛ لمنع الجفاف، وينبغي قبل استخدام أي دواء إخبار الطبيب المعالج، في حال تفاقم الأعراض، ينبغي الحصول على الرعاية الطبية، الحوامل اللاتي يعشن في مناطق يكثر فيها انتقال عدوى فيروس زيكا، أو اللائي أصبن بأعراض العدوى؛ ينبغي لهن أن يسعين إلى الحصول على العناية الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة.

واوصت بتجنب لدغات البعوض عن طريق ارتداء الملابس الواقية، ويفضل أن تكون بلون فاتح، وأن تغطي معظم أجزاء الجسم، واستخدام الحواجز، مثل ستائر النوافذ، وإغلاق الأبواب، و النوافذ، ودهن الجلد، أو الملابس بمستحضرات طاردة للحشرات تحتوي على مادة ثنائي أثيل تولواميد (DEET)، أو إيثيل بوتيل أسيتيل أمين بروبيونات (IR 3535)، أو مادة الإيكاريدين؛ وذلك طبقًا للتعليمات المبينة في البطاقة المثبتة على المنتج، والحرص على نوم صغار الأطفال والحوامل في أثناء النهار، وخلال الساعات الأولى من المساء تحت الناموسيات، ولا بد أن يحرص المسافرون، ومن يعيشون في المناطق المتضررة على اتخاذ الحيطة لحماية أنفسهم من لدغ البعوض.

واكدت على ضرورة اتباع ممارسات جنسية أكثر أمنًا، مثل: استخدام الواقي عند السفر إلى أماكن تنتشر بها العدوى لمدة 3 شهور للرجال، ولمدة شهرين للنساء، كما يوصى بالامتناع عن ممارسة النشاط الجنسي طوال فترة الحمل إذا كان الشريك يعيش أو يسافرإلى منطقة يتفشى فيها فيروس زيكا.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
قلنا لكم الف مره السوارنه والفلاطزه انجس من مشى على الارض... ولزوم تطهير البلد منهم
لجنة مرافبة رياضية
لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي غضت النظر عن معاقبة حمدالله بسبب عدم صعوده للمنصة للسلام على نائب جلالة الملك حفظه الله . للأسف الشديد لجنة غاشلة يديرها فاشلون بمرتبة وزير ورئيس أتحاد !!
محمد سبتان
م ررره واثق
🚴‍♀️
واضح وضوح البليله بالطاسه ان من قام به اجنبي عربي او طرش... وضعه على قبر قريبه الميت ثم جاء مطوع فا شتله ورماه بالشارع لينكر المنكر.. هاو حكمت... عوال البلد لا يكتبون بالميلادي ولا يعترفون بالنحت عالحجر اسماء الاموات...
.M.
وسيم حلو ماشاءالله وقلبه طيب

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