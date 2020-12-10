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"البيئة": لم نعلن عن أية ضوابط رسمية حول التخييم

Time منذ 57 دقيقة
Views 1406
"البيئة": لم نعلن عن أية ضوابط رسمية حول التخييم

علي القحطاني (صدى):
قال المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة أحمد بن إبراهيم المسيند، إن الوزارة لم تعلن عن أية ضوابط رسمية حول التخييم.

أضاف المسيند، أن الوزارة لم تعلن عن أي ضوابط متعلقة بالتخييم خلال موسمي الشتاء والربيع لهذا العام، لافتا إلى أن هناك لجانًا حكومية متخصصة تعمل على وضع ضوابط التخييم في المملكة، سواء المخيمات الموسمية أو الدائمة.

وأردف أنه في حال انتهاء اللجان من وضع الضوابط والاشتراطات للتخييم سيتم نشرها على المنصات الرسمية، مشددًا على أهمية أخذ المعلومات من المصادر الرسمية.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
قلنا لكم الف مره السوارنه والفلاطزه انجس من مشى على الارض... ولزوم تطهير البلد منهم
لجنة مرافبة رياضية
لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي غضت النظر عن معاقبة حمدالله بسبب عدم صعوده للمنصة للسلام على نائب جلالة الملك حفظه الله . للأسف الشديد لجنة غاشلة يديرها فاشلون بمرتبة وزير ورئيس أتحاد !!
محمد سبتان
م ررره واثق
🚴‍♀️
واضح وضوح البليله بالطاسه ان من قام به اجنبي عربي او طرش... وضعه على قبر قريبه الميت ثم جاء مطوع فا شتله ورماه بالشارع لينكر المنكر.. هاو حكمت... عوال البلد لا يكتبون بالميلادي ولا يعترفون بالنحت عالحجر اسماء الاموات...
.M.
وسيم حلو ماشاءالله وقلبه طيب

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