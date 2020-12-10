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الانضباط تعاقب الاتفاق ولاعب النصر عبدالرزاق حمدالله

Time منذ ساعة
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الانضباط تعاقب الاتفاق ولاعب النصر عبدالرزاق حمدالله

الرياض (صدى):
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم، قرارين بحق فريق الاتفاق ولاعب النصر عبدالرزاق حمدالله.

وقررت اللجنة إلزام فريق الاتفاق بدفع غرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال، ‬بعد قيامه في نهاية مباراة فريقه أمام النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإلحاق الضرر بغرف تبديل الملابس ، في قرار غير قابل للاستئناف.

كما غرّمت اللجنة لاعب فريق النصر عبدالرزاق حمدالله غرامة مالية قدرها (20.000) عشرين ألف ريال، بعد غيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة "الفلاش إنترفيو" بعد نهاية مباراة فريقه مع الاتفاق، في قرار قابل غير للاستئناف.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
قلنا لكم الف مره السوارنه والفلاطزه انجس من مشى على الارض... ولزوم تطهير البلد منهم
لجنة مرافبة رياضية
لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي غضت النظر عن معاقبة حمدالله بسبب عدم صعوده للمنصة للسلام على نائب جلالة الملك حفظه الله . للأسف الشديد لجنة غاشلة يديرها فاشلون بمرتبة وزير ورئيس أتحاد !!
محمد سبتان
م ررره واثق
🚴‍♀️
واضح وضوح البليله بالطاسه ان من قام به اجنبي عربي او طرش... وضعه على قبر قريبه الميت ثم جاء مطوع فا شتله ورماه بالشارع لينكر المنكر.. هاو حكمت... عوال البلد لا يكتبون بالميلادي ولا يعترفون بالنحت عالحجر اسماء الاموات...
.M.
وسيم حلو ماشاءالله وقلبه طيب

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