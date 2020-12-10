مدافع الهلال السابق يقترب من دوري المحترفين

وكالات (صدى):
قالت مصادر أن نجم ريد ستار بلجراد الصربي، الأسترالي ميلوش ديجينيك يقترب من الانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين.
وأوضحت وسائل إعلام صربية، ومنها صحيفة تيليكس، أن نادي الأهلي يرغب في ضم صفقة دفاعية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، مبديًا إعجابه بفكرة التعاقد مع ميلوش.
وأضافت أنه من المتوقع أن يوافق نادي ريد ستار بلجراد الصربي على بيع اللاعب الأسترالي بشكل نهائي مقابل الحصول على 2.5 ملايين يورو، في حال وصول عرض رسمي من النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن ديجينيك قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في يناير عام 2019، قبل أن يعود إلى فريقه السابق ريد ستار بلجراد بعد 6 أشهر فقط مع الزعيم، خاض خلالهم 18 مباراة.