مانشستر يونايتد يعتزم بيع الفرنسي بول بوغبا في الميركاتو الشتوي 

وكالات (صدى):
تعتزم إدارة مانشستر يونايتد بيع النجم الفرنسي بول بوغبا في السوق الشتوي المقبل.
ومن جانبه، قال مينو رايولا، وكيل أعمال بوغبا:" وقت بول بوغبا مع مانشستر يونايتد انتهى، إنه ليس سعيدا ويجب بيعه "، حيث أن تصريحات رايولا تسببت في زعزعة استقرار استعدادات المدرب أولي جونار سولشاير، قبل أن يخسر مانشستر يونايتد 2/3 أمام لايبزيغ ويودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، وفقا لصحيفة " صن ".
وكان مانشستر يونايتد، رفض باستمرار، كل محاولات بوغبا ووكيله للرحيل عن الفريق، لكن إدارة الفريق باتت مستعدة لتقبل الخسارة، والسماح ببيع الدولي الفرنسي.
وتبين أن إدارة مانشستر يونايتد على استعداد لتخفيض السعر المطلوب لبيع بوغبا إلى 50 مليون جنيه إسترليني، رغم أنها كانت تطلب 180 مليون جنيه إسترليني قبل عام تقريبا.
يذكر أن بوغبا، البالغ من العمر 27 عاما، ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد، حيث يريده مواطنه زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنغي، والعودة إلى يوفنتوس، الذي لعب له 4 مواسم.