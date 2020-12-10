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"الموارد البشرية": يمكن توقيع عقود عمل تزيد على 10سنوات

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"الموارد البشرية": يمكن توقيع عقود عمل تزيد على 10سنوات

الرياض (صدى):
أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أنها تعمل حاليا على مراجعة وحوكمة المادة الـ83 من نظام العمل لتأتي متوافقة مع قرار مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.

ويأتي ذلك لمنع الاستغلال السيئ للمادة بعد السماح بانتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل جديد.

ومن جانبه، أوضح وكيل الوزارة لسياسات العمل المهندس هاني المعجل أن مراجعة المادة تهدف أيضاً لضمان عدم انتقال أسرار المنشآت إلى منشآت أخرى قد تستغلها للإضرار بالمنشأة التي انتقل منها العامل، وذلك وفق نظام العمل المعدل.

ولفت إلى أن تكاليف الإخلال بالعقد يتحملها الطرف المخل بالعقد، سواء العامل أو صاحب العمل، مبينا أن العامل الذي يكسر الفترة المقررة لسريان العقد ويغادر قبل انتهاء فترة العقد، لا يسمح له بالعودة إلى المملكة إلا لدى المنشأة التي لم يكمل معها العقد، وفقا للزميلة " مكة ".

وأردف:" من الممكن توقيع عقود عمل تزيد على 10سنوات، مع الالتزام باستحقاقات ذلك من تجديد رخص العمل، والمقابل المالي وغيرها "، موضحا أن عدم الوفاء بأي من استحقاقات التعاقد أو الإقامة النظامية للعامل تتيح له الانتقال والتعاقد مع صاحب عمل آخر دون الرجوع لصاحب العمل الحالي.

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أحدث التعليقات

محمد حقوي
الحمدلله الذي عافانا مما ابتلو فيه
🚴‍♀️
يا العمل... الاعتراف بالخطأ فضيله... ولاكن يجب تصحيحه
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ايش الفايده من قتلهن وتركهن مرميات كذا ........؟؟

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