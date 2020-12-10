الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الغذاء والدواء توضح معايير تحققت في لقاح "فايزر–بيونتيك"

Time منذ 49 دقيقة
Views 1505
بالفيديو.. الغذاء والدواء توضح معايير تحققت في لقاح "فايزر–بيونتيك"

الرياض (صدى):
قال رئيس هيئة الغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، أن الهيئة سارعت بمواكبة أزمة جائحة كورونا منذ بدايتها، واتخذت العديد من الإجراءات، ومنها التواصل المباشر مع الشركات التي تعكف على إنتاج لقاح فايزر–بيونتيك.

وأضاف الجضعي إن الجهات الصحية بالمملكة سوف تتمكن من استيراد لقاح (فايزر–بيونتيك) واستخدامه؛ وذلك عقب موافقة الهيئة المشروطة عليه، مبينا أن موافقة الهيئة المشروطة على لقاح فايزر اعتمدت على ثلاثة أمور؛ هي: التحقق من الفاعلية، والسلامة، والجودة.

وأوضح الجضعي أن عمليات المراجعة شملت تقييم فاعلية اللقاح وسلامته من خلال التجارب السريرية، والتحقق من جودته من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبين جودة التصنيع وثبات المنتج.

وكذلك التحقق من مراحل التصنيع، والتزام المصنع بمعايير الجودة المعتمدة دوليًّا.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعات مع مسؤولي الشركة والحصول منهم على إجابات حول اللقاح، موضحا إن تسجيل اللقاح هو خطوة أولى تتبعها عدة خطوات لضمان سلامة وجودة اللقاح، وستقوم الهيئة بفحص الشحنات والتواصل مع الجهات الصحية المعنية لدراسة وتقييم أي أعراض جانبية قد تصاحب هذه اللقاحات، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في تقييم لقاحات أخرى تستوفي معايير الجودة والسلامة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

محمد حقوي
الحمدلله الذي عافانا مما ابتلو فيه
🚴‍♀️
يا العمل... الاعتراف بالخطأ فضيله... ولاكن يجب تصحيحه
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ايش الفايده من قتلهن وتركهن مرميات كذا ........؟؟

أخر الأخبار

ملكات جمال في موقف محرج
ملكات جمال في موقف محرج
Time منذ 48 ثانية Views 83
معلمة تجلس على طالب رفض النوم
معلمة تجلس على طالب رفض النوم
Time منذ دقيقة Views 77
كل هذي الزحمه عشان محل جديد
كل هذي الزحمه عشان محل جديد
Time منذ دقيقة Views 83
3 حالات يُعاقب عليها مستفيد "التأمينات" بسبب البيانات الخاطئة 
3 حالات يُعاقب عليها مستفيد "التأمينات" بسبب البيانات الخاطئة 
Time منذ 9 دقائق Views 1126
صورة نادرة تجمع الملك خالد مع الرئيس السادات قبل 34 عام
صورة نادرة تجمع الملك خالد مع الرئيس السادات قبل 34 عام
Time منذ 14 دقيقة Views 1289
بالصور.. إتلاف 113 كجم من مشتقات التبغ في نجران
بالصور.. إتلاف 113 كجم من مشتقات التبغ في نجران
Time منذ 25 دقيقة Views 1338
مانشستر يونايتد يعتزم بيع الفرنسي بول بوغبا في الميركاتو الشتوي 
مانشستر يونايتد يعتزم بيع الفرنسي بول بوغبا في الميركاتو الشتوي 
Time منذ 29 دقيقة Views 1214
حقيقة القبر الموجود في أحد شوارع بريدة 
حقيقة القبر الموجود في أحد شوارع بريدة 
Time منذ 34 دقيقة Views 1568
‏وزير الرياضة يعتمد لائحة الكفاءة المالية للأندية
‏وزير الرياضة يعتمد لائحة الكفاءة المالية للأندية
Time منذ 39 دقيقة Views 1465
"الموارد البشرية": يمكن توقيع عقود عمل تزيد على 10سنوات
"الموارد البشرية": يمكن توقيع عقود عمل تزيد على 10سنوات
Time منذ 43 دقيقة Views 1521