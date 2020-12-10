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دعوة المتقدمين على وظائف وزارة البيئة للمقابلة الشخصية 

Time منذ ساعة
Views 1426
دعوة المتقدمين على وظائف وزارة البيئة للمقابلة الشخصية 

فاطمة المالكي (صدى):
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 281 متقدماً ومتقدمة على وظائفها للمقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن المستندات المطلوب إحضارها تشمل الهوية الوطنية، السيرة الذاتية، أصل وثيقة التخرج + نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.

وللإطلاع على الجدول الزمني ومتطلبات الحضور والأسماء من هنـــــــــــــا .

وأوضحت أن مكان المقابلات في مبنى الوزارة القديم، طريق الملك عبد العزيز مقابل مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي.

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أحدث التعليقات

محمد حقوي
الحمدلله الذي عافانا مما ابتلو فيه
🚴‍♀️
يا العمل... الاعتراف بالخطأ فضيله... ولاكن يجب تصحيحه
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ايش الفايده من قتلهن وتركهن مرميات كذا ........؟؟

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