‏وزير الرياضة يعتمد لائحة الكفاءة المالية للأندية

نواف السالم (صدى):
أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، اعتماد لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، والتي تهدف إلى تنفيذ المعايير المنظمة لإدارة الأندية، لتطبيق أفضل الممارسات للحوكمة المالية.
وتختص اللائحة في مرحلتها الأولى، بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (16 ناديًا)، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى (20 ناديًا)، بالإضافة إلى الأندية المؤهلة ضمن مبادرة الألعاب المختلفة.
وستمنح الوزارة شهادة المفاءة المالية في المرحلة الأولى لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في حال فائها بسداد التزامتها المالية المستحقة حتى 30 أكتوبر الماضي.